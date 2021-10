EN VIVO: Hoffenheim vs Colonia | Bundesliga

Hoffenheim le hace los honores al cuadro Colonia, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, el cuadro visitante va con el objetivo de llevarse la victoria en el estadio Rhein-Neckar-Arena.

Luego de parón de la Fecha FIFA se reanuda la actividad en los diferentes ligas del mundo y Bundesliga reanuda actividades con el partido entre Hoffenheim ante Colonia , el cual podrás ver este viernes 15 de octubre a la 1:25 PM por aztecadeportes.com y nuestra app.

AQUÍ PODRÁS SEGUIR EL HOFFENHEIM VS COLONIA

¿Cómo llega el Hoffenheim y Colonia de Bundesliga?

El Hoffenheim se encuentra en el puesto once del torneo, tras haber disputado 11 encuentros en la campaña. Han salido victoriosos en dos encuentros, han empatado otros dos y han perdido tres cotejos.

La racha que tienen no es positiva, pues no conocen el triunfo en los últimos 3 encuentros y han perdido dos de estos. La pausa por la actividad oficial de selecciones permitió al cuadro trabajar para retomar el camino de la victoria.

Jugando en casa deberán imponer condiciones para asegurar puntos y no ir a la zona baja de la clasificación.

El Colonia está haciendo una gran campaña, es sexto general y está a un lugar de aspirar a puestos de Europa. pues está a un punto del Wolfsburgo, equipo que es quinto en la clasificación alemana.

Con tres victorias, tres empates y un descalabro, el cuadro de las “Cabras” suman 12 unidades y se pone a cuatro puntos del Bayern Munich, primero del torneo.

