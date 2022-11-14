EN VIVO: Lista de convocados de la Selección Mexicana al Mundial 2022

La Selección Mexicana está lista para el Mundial de Qatar 2022. En punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México, Gerardo Martino dará a conocer los 26 convocados que participarán en la Copa del Mundo.

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Esta es la lista oficial de convocados de la Selección Mexicana para Qatar 2022

Disfruta aquí EN VIVO, el anuncio oficial del 'Tata' de los futbolistas que asistirán al la justa invernal, que arranca el próximo domingo 20 de noviembre.

¡OFICIAL! Lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota

Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo

Medios: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo

Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Henry Martín y Rogelio Funes Mori

Calendario de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana debutará el próximo 22 de noviembre ante su similar de Polonia, en punto de las 10:00 AM (tiempo del centro de México), en el Estadio 974; El 26 se encontrará contra la Argentina de Lionel Messi, y una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo; mientras que el 30 cerrará la Fase de Grupos vs Arabia Saudita, ambos duelos serán en el Estadio Lusail.

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México vs Suecia último partido previo al mundial de Qatar 2022

Martino y su equipo tendrán una última prueba previo al inicio del Mundial de Qatar 2022, será frente a Suecia, en España, Girona; encuentro que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México).

