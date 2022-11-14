Napoli revela llamado de Hirving Lozano con México para Qatar 2022

A través de sus redes sociales el equipo de Napoli anunció la convocatoria para la Copa del Mundo Qatar 2022 del mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano adelantándose a la lista de 26 jugadores que dirá este día el técnico Gerardo ‘Tata’ Martino a partir de las 12:00 horas.

“Hirving participará con @miseleccionmx, en su segundo #FIFAWorldCup. ¿Buena suerte, Chucky!”, fue lo que publicó el equipo Napoli, líder de esta temporada de la Serie A, en su cuenta de Twitter.

El ‘Chucky’ ya se encuentra con los demás jugadores de la Selección Mexicana que se concentran en Girona, España, llegando este pasado domingo luego de haber disputado el último encuentro del equipo napolitano teniendo una excelente actuación siendo autor de una asistencia en el triunfo por 3-2 ante el Udinese.

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Lozano llegó al hotel de concentración donde se hospeda la Selección Nacional en la noche para ponerse a las órdenes del ‘Tata’ Martino.

El jugador mexicano que milita en el Napoli de la Serie A en el futbol italiano podría tener minutos en el último encuentro de preparación de la Selección Azteca ante Suecia el próximo miércoles en el Municipal de Montilivi en Girona, España, con los 26 jugadores ya definidos.

Hirving Lozano jugará su segundo Mundial, el primero fue en Rusia 2018 donde se le recuerda por haber anotado el gol del triunfo ante la selección de Alemania. El exjugador del Pachuca participó en los cuatro partidos de México en la fiesta mundialista que entonces dirigía el colombiano Juan Carlos Osorio.

Hora y día de los encuentros de México en Qatar 2022

La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 enfrentando a su similar de Polonia, con su máxima estrella el delantero Robert Lewandoski, el martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio 974.

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El segundo encuentro de los dirigidos por el ‘Tata’ Martino será con la selección de Argentina, una de las favoritas para alzar la Copa y que contará con su máxima figura Lionel Messi que se encuentra en buena forma. El partido se llevará a cabo en el Estadio Lusail el sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas.

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

El último partido de la fase de grupos de México será ante la selección de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail.

