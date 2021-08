EN VIVO: Necaxa vs Cruz Azul | Liga MX jornada 3, Apertura 2021

Este viernes botanero se enfrentarán Necaxa vs Cruz Azul en el partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Grita México Apertura 2021, a las 09:05 PM en el estadio Victoria, en Aguascalientes.

Necaxa no conoce la victoria ya que llega con dos derrotas al hilo. En la jornada 1 recibieron en su casa a Santos, donde perdieron por un marcador de 3-0. Y en la anterior jornada visitaron a las Necaxa vs Cruz Azul donde nuevamente no salieron victoriosos quedando 2-1.

Por otro lado, el actual campeón, el Cruz Azul, no ha podido llevarse los 3 puntos en los dos primeros duelos, en la primera jornada se vieron las caras contra Mazatlán, quien los derrotó 2-0 y en la jornada 2 recibieron en el estadio Azteca a Santos, donde quedaron 1-1.

La máquina no había tenido a sus jugadores titulares, ya que se encontraban reportando con su selección y ahora con el regreso de algunos se espera que puedan llevarse a casa sus primeros 3 puntos con la victoria. Hay que recordar que Jesús Corona se encuentra fuera de las canchas por lesión.

Los jugadores ausentes del Cruz Azul

Cruz Azul poco a poco va recuperando a sus titulares, ya que Yoshimar Yotún, quien se encontraba con Perú disputando la Copa América y Jonathan Rodríguez con Uruguay, han regresado. Además, Orbelín Pineda ya terminó su participación en la Copa Oro, donde se proclamó subcampeón, el mediocampista Pol Fernández que se ausentó por asuntos personales y Luis Romo que se encuentra en Tokyo 2020.

Necaxa se encuentra en el lugar 17 de la tabla general con 0 puntos, cinco goles en contra y sólo uno a su favor. Mientras que Cruz Azul está en la posición 13 con sólo un punto, tres goles en contra y uno a favor.

Horario y dónde ver Necaxa vs Cruz Azul

El partido lo podrás disfrutar este viernes 6 de agosto a las 09:05 PM (tiempo centro de México) a través de nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.