EN VIVO: Presentación oficial de Lionel Messi con el PSG

FALTAN 10 MINUTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LIONEL MESSI CON EL PSG

La incorporación de Lionel Messi al Paris Saint-Germain se hará oficial ante los medios de comunicación y público en general este miércoles 11 de agosto a las 11:00 horas, tiempo local, y 04:00 a.m. en el centro de la República Mexicana. A través de una conferencia de prensa, el futbolista argentino de 34 años de edad dará sus primera palabras como jugador del club parisino.

París se agita con la inminente llegada de Lionel Messi al PSG

Te podría interesar: ¡OFICIAL! Lionel Messi es nuevo jugador del Paris Saint-Germain

Luego de que, entre lágrimas, anunciará su partida del FC Barcelona, Lionel Messi ha vivido horas con excesiva atención mediática y hostigamiento constante de la prensa; sin embargo, el jugador argentino de muestra contento ante la situación que lo orilló a salir del club donde había pertenecido durante de 17 temporadas.

¿Cuánto ganará Lionel Messi en el Paris Saint-Germain?

El vínculo de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain implica 41 millones de euros por temporada al futbolista argentino. Como lo hizo saber el club parisino, el futbolista argentino estará en la institución durante dos años con el objetivo de sumar más trofeos nacionales y llevar al PSG a la conquista de su primera UEFA Champions League. El jugador de 34 años de edad será el elemento mejor pagado del equipo, por encima de figuras como Neymar Jr., Kylian Mbappé y Sergio Ramos.

Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

Te podría interesar: Lionel Messi ya firmó contrato con el Paris Saint-Germain | Ligue 1

La carrera de Lionel Messi con el FC Barcelona

Lionel Messi fue jugador del primer equipo del FC Barcelona desde 2004; es decir, tuvo 17 temporadas como futbolista culé. En casi dos décadas, ganó más de 30 títulos colectivos y 10 galardones individuales. En verano de 2020, intentó salir del equipo pero tan solo se mantuvo un año más para abandonar el club; fue el 16 de mayo de 2021 cuando jugó su último juego con los colores blaugranas.