EN VIVO: Tapatío vs Atlético de Morelia | Liga BBVA Expansión MX

El Tapatío se mide ante el Atlético de Morelia como parte de la Jornada 4 de la Liga de Expansión MX y partido lo podrás disfrutar en EXCLUSIVA por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes.

Estadísticas Tapatío vs Atlético de Morelia Jornada 4

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs Atlético de Morelia?

El encuentro de la Jornada 4 entre la filial de las Chivas Rayadas de Guadalajara y el conjunto morelense se disputará en el Estadio Akron, también casa del Rebaño Sagrado, este jueves 19 de agosto.

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¿A qué hora se juega el Tapatío vs Atlético de Morelia en la Liga BBVA Expansión MX?

El silbatazo inicial, que dará Antonio López, arbitro central, en punto de las 17:00 horas, pero tu podrás disfrutar la transmisión con nosotros desde las 16:55 con las mejores voces de nuestro país con Lalo Ruíz, Pedro Domínguez, Omar Villarreal y Renata Martínez.

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🗓 Jueves 19 de Agosto 4:55 pm

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¿Dónde ver el partido entre Tapatío vs Atlético de Morelia?

Recuerda que este partidazo lo podrás seguir en EXCLUSIVA por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la APP Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Tapatío vs Atlético de Morelia: previa

Será un duelo de alta intensidad. Ambas escuadras llegan con urgencia de puntos, pues después de tres jornadas los locales son últimos en la tabla general, con apenas un punto, el cual consiguieron en la Fecha 1 ante los Cimarrones de Sonora.

Por su parte, el conjunto de Morelia suma cuatro unidades, tras un triunfo la semana pasada contra el Celaya por marcador de 2-1 y un empate en la primera Jornada (2-2) frente a los Mineros de Zacatecas.

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Además, el encuentro es de suma importancia para los de Guadalajara, ya que quieren rencontrarse con el gol, pues apenas tienen uno en el certamen. Fue obra de Ángel López contra los Pumas Tabasco, hace un par de semanas en la derrota por marcador de 1-2, en el Estadio Akron, sede de este jueves.

