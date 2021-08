Pumas amenaza con ser imparables si derrotan a Puebla

El inicio de temporada de los Pumas en el torneo Grita México A21 de la Liga BBVA MX ha sido un tanto complicado, ya que en seis partidos no han conocido la victoria y solo han empatado en un par de ocasiones, para sumar la misma cantidad de puntos. Sin embargo, el defensa argentino Nicolás Freire asegura que, en caso de imponerse a Puebla en la jornada venidera, serán un equipo imparable.

“Somos conscientes de lo que estamos pasando y no nos gusta un carajo, nos duele y estamos enojados; no sólo jugamos por la institución, jugamos por nuestra dignidad. Y si ganamos con Puebla agárrense porque no nos para nadie”, comentó.

Tal vez quieras leer: ¿Qué pasó con el Pumas subcampeón en 2020?

Apoyo total al técnico Andrés Lillini

Por otra parte, Freire expresó todo su apoyo a su compatriota y entrenador Andrés Lillini, quien ha sido el blanco de duras críticas por el accionar de los Pumas. A lo que argumenta el sub capitán felino que son los jugadores quienes cometen los errores en la cancha, que terminan en resultados abultados en contra, tal y como pasó en el último compromiso ante Necaxa en Aguascalientes.

“Nos sentimos mal porque los que jugamos somos nosotros, es una frustración para todos. El golpe de Necaxa fue una locura porque sentíamos que veníamos en alza y el 3-0 es un golpe duro otra vez. Nos da bronca que se hable tanto, que se golpee al cuerpo técnico, la directiva, porque nosotros somos los que salimos a jugar”, agregó.

También podría interesarte: Necaxa hunde a Pumas en el fondo de la tabla general

Próximos partidos de Pumas en el Grita México A21

Si bien, Freire aseguró que, en caso de imponerse a Puebla, los Pumas tendrían un envión anímico importante que los haría alcanzar una seguidilla de victorias que les permitiera clasificar a la Liguilla, el calendario que les espera a los universitarios luce un tanto complicado.

Jornada 6: Recibe a Puebla

Jornada 7: Visita a Toluca

Jornada 8: Recibe a Guadalajara

Jornada 9: Visita a Mazatlán

Jornada 10: Visita a Tigres

Jornada 11: Recibe a Santos

Jornada 12: Visita a América

Jornada 13: Recibe a Juárez

Jornada 14: Visita a León

Jornada 15: Recibe a Xolos

Jornada 16: Visita a Pachuca

Jornada 17: Recibe a Cruz Azul