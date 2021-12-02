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EN VIVO: Venados vs Atlante | Liga BBVA Expansión MX

La Liguilla de la Liga BBVA Expansión MX está en Azteca Deportes y este jueves traemos para ti el partidazo entre Venados vs Atlante.

Tampoco Madero vs Atlante Final de Ida
|MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

La última llave de los Cuartos de Final de la Liga BBVA Expansión MX se juega hoy. Venados reciben al Atlante en busca de un boleto a las Semifinales del Grita México 2021, partido que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

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Sigue completamente EN VIVO: Venados vs Atlante

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¿Cómo llegaron Venados y Atlante a los Cuartos de Final?

En este encuentro se mide el segundo lugar de la tabla general, los Potros, contra el noveno sitio, los Mérida, que viene de derrotar por marcador de 2-1, en calidad de visitante a los Cimarrones.

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