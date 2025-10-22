deportes
Noticias
Azteca Deportes
Nota

¿Cuándo será la final del Mundial de Gimnasia Artística? Hay una mexicana buscando la cima

Natalia Escalera es una atleta mexicana que tuvo la fortuna de estar entre las mejores para formar parte de la final del Mundial de Gimnasia Artística.

Instagram: Natalia Escalera
Alan Chávez - Marktube
En estos momentos se está llevando a cabo el Mundial de Gimnasia Artística , uno de los eventos más importantes en este cierre del año 2025. México tiene buenas noticias en este apartado, pues una de sus atletas, la gimnasta Natalia Escalera, sorprendió a propios y extraños al colarse a la gran final.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Natalia Escalera tuvo las calificaciones suficientes para superar la primera ronda y llegar a la gran final del Mundial de Gimnasia Artística, la cual se llevará a cabo en los próximos días. Ante ello, vale decir cuándo será esta y con qué resultados obtuvo la mexicana su pase a esta ronda.

¿Qué calificaciones llevaron a Natalia Escalera a la final del Mundial de Gimnasia Artística?

Lo primero que tienes que saber es que Natalia Escalera disputará la final del All-Around correspondiente al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, lo anterior después de quedar en la posición general número 23, misma que le concedió el boleto para esta justa.

En Salto, Natalia Escalera sumó 13.566 puntos, mientras que en Barras Asimétricas tuvo 13.033 unidades. Un Piso obtuvo la cantidad de 12.933 puntos, mientras que en Viga obtuvo 11.000 para un total de 50.532, la cual fue suficiente para que dispute la gran final del Mundial de Gimnasia Artística el próximo jueves 23 de octubre.

¿Quién es Natalia Escalera?

Nacida en Ensenada Baja California el 3 de julio del año 2022, Natalia Escalera forma parte de una de las generaciones más llamativas que México tiene en distintos deportes de cara a los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De hecho, su amor por la gimnasia artística llegó desde pequeña, por lo que comenzó a practicarla cuando aún era muy joven.

Hoy, la finalista del Mundial de Gimnasia Artística no solo sueña con tener una buena actuación en la gran final de este jueves, sino que dicho evento sea el punto de partida para que se siga consolidando a unos años para la justa olímpica que se llevará a cabo en el norte del continente.

Méxicanos Rumbo a Los Ángeles 2028
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

