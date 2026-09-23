Aseguran que el enemigo de Cruz Azul está en casa; esto sufre Joel Huiqui en la interna

En los días recientes los malos resultados de Cruz Azul (los vividos en el pasado inmediato) hicieron eco de tal forma, que se habla de problemas a la interna en el grupo de trabajo de Joel Huiqui. Aunque este tipo de información se maneja desde distintos frentes, hay varios que aseguran y evidencian dichos conflictos. He aquí un recuento de los daños de un presente lleno de ataques para La Máquina del estratega mexicano.

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¿Joel Huiqui eligió a su grupo de trabajo en Cruz Azul?

Aunque queda claro que perder una final (vs Inter Miami) y caer ante un equipo poderoso de la liga (Rayados) no es fácil de gestionar, se siente un ambiente bastante hostil hacia el trabajo de Joel Huiqui. El joven estratega mexicano se encuentra en el ojo del huracán y en estos momentos se habla mucho de la manera de armar su cuerpo técnico, en el caso específico de los auxiliares.

Según diversos insiders del futbol mexicano, el DT campeón del Clausura 2026 propuso hasta 6 nombres para que integraran su grupo de auxiliares (incluido el Cata Domínguez)... pero la directiva rechazó a esas personas. Se indica que estos hombres parecían más del grupo de amigos de Joel, que personas que pudieran con el tamaño de la responsabilidad.

Y eso, se añade a un video viral del pasado fin de semana, donde en una pausa de hidratación se ve que el que orquesta las órdenes es el auxiliar Facundo Oreja. Este nombre es curioso, pues estuvo con el equipo en la etapa de Martín Anselmi. Por eso, muchos aseguran que todo conecta, manifestando que Joel Huiqui no tuvo libertad total para rodearse de la gente de su confianza.

¿Joel Huiqui eligió a todo su cuerpo técnico?

En estos momentos la carga mediática está sobre Joel Huiqui y sus resultados adversos de días recientes, pero en general se sabe que este tipo de situaciones afecta a muchos entrenadores. No es novedad entender que al técnico joven mexicano se le ponen muchas trabas. Aunque esto (problemas en la interna) cae en el mundo de los rumores, el propio estratega indicó que la gente que tiene alrededor llegó tras un acuerdo entre directivos y él… buscando lo mejor para Cruz Azul.