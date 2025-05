Un día lo enfrentaron con Messi y fracasó en España, pero hoy es el héroe de México

La temporada de la Liga BBVA MX ha llegado a su fin y tenemos a Toluca como el flamante campeón del Torneo Clausura 2025 . Dicho equipo ha tenido como grandes figuras a Alexis Vega y también a su entrenador Antonio Mohamed. El argentino ha vuelto a lo más alto del futbol de México, desde ya hace varios años, luego de su olvidable paso por el futbol europeo siendo, para muchos, un rotundo fracaso como director técnico del Celta de Vigo.

En julio de 2018, Antonio Mohamed cumplió su sueño de dirigir por primera vez en el futbol europeo, tras haber sido contratado por el Celta de Vigo de España. Sin embargo, la travesía del ‘Turco’ por La Liga solamente duró 4 meses, ya que en noviembre de ese mismo año, la directiva decidió culminar el contrato del argentino debido a resultados desfavorables. No obstante, ahora la vida le da revancha y Mohamed, quien mandó un mensaje tras ganar el Clausura 2025 , disfruta de su gran momento en México.

X: @TolucaFC Antonio Mohamed disfruta de su gran momento en México tras fracasar en España.

El ‘Turco’, años atrás, tuvo un encontronazo con su (ahora ex) esposa por Lionel Messi tras la final perdida con Chile en la Copa América Centenario. En aquel momento, el DT expresó en el diario Olé de Argentina: “Le hablé 30 segundos al oído y mi mujer me dijo ¡que ni a ella le he hablado 30 segundos al oído!”. También le consultaron sobre qué le preguntó a Messi tras caer en su tercera final consecutiva.

“Me salió decirle algunas cosas que cualquier otro argentino le hubiera dicho. Le dije lo que sentían mis hijos, mis amigos, toda la gente del futbol. Fue espontáneo y eso fue lo mejor. Las palabras exactas me las voy a guardar para mí. Yo no sabía que había renunciado a la selección, y es más, me lo crucé de casualidad, el destino me lo puso ahí”, fue lo que contestó Mohamed.

¿Cuál fue la respuesta de Messi a Antonio Mohamed, hoy amado en México?

“Me agradeció. Se notaba que estaba destruido. Yo en la ceremonia, en la entrega de premio de la final contra Chile, no le saqué los ojos de encima. Mejor dicho, desde que erró el penal solamente lo miré a él... pobre. Encima después se dijeron muchas cosas”, sentenció. Sin lugar a dudas, el ‘Turco’ se ha convertido en un emblema de la Liga BBVA MX.