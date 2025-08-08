Vale apenas un millón, es un refuerzo clave de Puebla y Tigres debería cuidarse de él por este motivo

Tigres de la UANL está atravesando un gran momento tras haber clasificado a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Sin embargo, primero deberá enfrentar a Puebla por la cuarta jornada del Apertura 2025, partido en el que Guido Pizarro tendrá algunas bajas dentro de su equipo . Pero como si fuese poco, también deberá estar atento a un jugador rival que promete ser figura: Edgar Guerra.

Según los datos arrojados por SofaScore, plataforma especializada en análisis futbolístico, Edgar Guerra es el mejor jugador del Puebla en estas primeras tres jornadas de la Liga BBVA MX. El delantero que suele desempeñarse como extremo tuvo una valoración general de 7.83 sobre 10 en estas primeras fechas, siendo el jugador más distinguido del Puebla. Cabe destacar que Ángel Correa se adaptó rápido en Tigres , por lo que también podría marcar la diferencia.

Puebla FC Edgar Guerra podría ser la pesadilla de Tigres

En 3 partidos jugados, el colombiano acumuló 1 gol y 1 asistencia, ambos en el choque frente a Atlas en la primera jornada. En la tercera fecha, si bien no anotó ni asistió ante Santos Laguna, recibió una calificación de 8.3 por SofaScore. Por esta razón, Guido Pizarro deberá buscar la manera de detener a Edgar Guerra, quien se encuentra en muy buena forma en este inicio de temporada.

¿Quién es Edgar Guerra, la figura de Puebla?

El delantero se formó en las divisiones juveniles de Millonarios de Colombia y debutó como profesional en el año 2021. En 2024, fue fichado por el Club León, y tras una gran temporada, Puebla apostó por él y lo fichó para el Apertura 2025. En la actualidad tiene 24 años, mide 1,72 metros de altura y su pie hábil es el derecho. Suele jugar como extremo derecho, aunque también puede desempeñarse como extremo izquierdo.

¿Cuándo juegan Tigres y Puebla por el Apertura 2025?

El choque entre Tigres y Puebla abrirá la jornada 4 del Apertura 2025 este mismo viernes 8 de agosto. El partido comenzará a las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario y será transmitido de forma gratuita por TV Azteca.