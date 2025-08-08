Un día fracasó en Tigres y costaba millones... hoy vale mucho menos, pero mete más goles

Luis Quiñones la está rompiendo con Pachuca tanto en el Apertura 2025 como en la Leagues Cup 2025, torneo en el que suma una anotación y tiene la posibilidad de incrementar sus goles, ya que su equipo clasificó a los Cuartos de Final, que quedaron definidos de la siguiente manera . Sin embargo, no todo fue color de rosa en la carrera del colombiano, pues durante en su etapa de Tigres fracasó, pese a que costaba millones de euros.

El delantero llegó a los Tuzos en el mercado de verano de este 2025 y, en 6 partidos jugados, de los cuales en 5 salió como titular a la cancha, suma 2 anotaciones que marcó frente a Houston Dynamo en la Leagues Cup y contra Mazatlán en la jornada 3 de a Liga BBVA MX. Conoce el fuerte mensaje que Luis le mandó a la afición de Tigres .

@7kike10 Luis Quiñones suma 2 goles en 6 partidos disputados con Pachuca, luego de fracasar con Tigres

Quiñones tuvo un amor-odio en su paso con Tigres, pues llegó al club en 2015. Sin embargo, durante 10 años fue cedido a préstamo a diferentes clubes como Lobos BUAP, Toluca, Puebla y ahora Pachuca, donde vale 600 mil euros (casi 13 millones de pesos), precio nada comparado con años anteriores.

¿Cuántos millones valía Luis Quiñones cuando era jugador de Tigres?

Luis Quiñones tuvo su mayor incremento de valor en el mercado cuando era jugador de Tigres en 2019, al ser tasado en 4.5 millones de euros (97.3 millones de pesos). Sin embargo, su falta de goles y duras criticas de la afición de Tigres provocaron que mermara su rendimiento, así como su precio que se devalúo 3.9 millones de euros (84.3 millones de pesos), según Transfermarkt.

Estos son los números de Luis Quiñones, quien salió de la puerta de atrás en Tigres

De acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer, Luis Quiñones jugó para Tigres durante 9 temporadas, en las cuales disputó 191 partidos como titular, marcando solo 26 goles, pocas anotaciones comparadas con las que hizo en Toluca, donde estuvo 2 torneos y mandó a guardar el balón al fondo de la red en 10 ocasiones.