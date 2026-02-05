Todos quedaron atónitos y enojados al ver lo que el portero de San Diego dijo de Pumas tras goleada

Pumas UNAM perdió 4-1 contra San Diego FC, un rival joven que hasta generó vergüenza . Sin embargo, algo de lo que se habló mucho en las últimas horas fueron las polémicas declaraciones de Pablo Sisniega, el portero del equipo de la MLS, que aseguró haber tenido un partido sin demasiadas complicaciones más allá del gol recibido y que mantuvo el resultado hasta los 67’.

A pesar de haber recibido un golazo de chilena de Robert Morales , el arquero de San Diego tuvo declaraciones post partido que dejaron a todos atónitos por ser considerado casi como una burla contra el Club Universidad Nacional. En ese contexto, hasta los fanáticos más críticos se enojaron con la actitud del guardametas de 30 años de nacionalidad mexicana.

Lo que dijo el portero de San Diego FC que no gustó nada en Pumas UNAM

“Bueno, la verdad es que cada partido me centro atrás, en hacer el mejor trabajo posible. Al final salimos 11 a jugar, entonces no está todo en mis manos, pero super contento por cómo jugó el equipo”, comenzó diciendo el guardameta de San Diego FC. Sin embargo, lo que hizo enfurecer a Pumas UNAM fue lo siguiente.

Tal vez hasta sin intención, el mexicano Pablo Sisniega dejó en evidencia el flojo rendimiento de Pumas. “Al final la respuesta del grupo fue increíble, mi debut fue bastante tranquilo, porque no tuve mucho trabajo, entonces estoy muy contento por el trabajo y la victoria”, aseguró el portero. De este modo, quedó claro el pobre trabajo ofensivo de la UNAM.

San Diego FC aplastó a Pumas UNAM

Lo concreto es que San Diego perdía 0-1 en condición de local ante Pumas en el partido válido por la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. Hasta los 67 minutos ese era el resultado. No obstante, 30’ le alcanzaron para marcar 4 goles y humillar a la UNAM.

Tal es así que lo que dijo Sisniega lo reflejan los números. Según SofaScore, el canterano de Chivas de Guadalajara tuvo apenas una atajada dentro del área, 16 toques de balón, 100% de pases precisos y recuperó 5 veces el balón. Pumas no le dio complicaciones.

