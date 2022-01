Aficionados de Tigres molestos con Carlos Salcedo

Carlos Salcedo aún no tiene definido su futuro, el defensor de los Tigres dio a entender mediante sus redes sociales que sus días en Monterrey están contados. Pero hasta el momento el acuerdo entre los universitarios y el Toronto FC de la MLS aún no es un hecho y, todo parece indicar, que la relación del futbolista con su actual club se encuentra en un punto de tensión.

El motivo es claro, en San Nicolás de los Garza no habría gustado que el zaguero haya, aunque sea de manera misteriosa, dado a entender que su estadía en el club está por finalizar. Antes del duelo ante el Puebla del pasado fin de semana por la Liga BBVA MX , Miguel Herrera reconoció que existe una propuesta del extranjero por el ex hombre del Eintracht Frankfurt.

El enojo de la afición

El sábado pasado, Carlos Salcedo publicó en su cuenta de Twitter, pocas horas antes de recibir a La Franja, en italiano el mensaje siguiente: “L´ultimo danza! #CS3”. Es decir el último baile, en clara alegoría al nombre de la serie que retrata la última campaña de Michael Jordan con los Toros de Chicago.

Para colmo de males, Carlos Salcedo anotó en propia puerta en dicho partido. Por supuesto el tuit no tiene nada que ver con la anotación en propia puerta, pero sí desato una catarata de malos comentarios en redes sociales.

Posible traspaso de Salcedo a la MLS

En lo que respecta a su posible traspaso, se sabe que el Toronto está dispuesto a convertir a Salcedo en el defensor mejor pagado de toda la MLS y le ofrecen un contrato de tres temporadas como jugador franquicia de la institución.

Ahora falta que ambas instituciones se pongan de acuerdo en el monto para concretar el traspaso, pero Tigres no aceptará una cifra menor a la que pretenden, y es que Salcedo tiene contrato hasta diciembre de este año y por eso no les corre prisa a los felinos para aceptar alguna oferta que no satisfaga sus necesidades.

De cerrarse el pase, Salcedo volverá a la liga en dónde comenzó su carrera. Hay que recordar qie el Titán debutó como profesional con el Real Salt Lake City, de ahí pasó a Chivas, luego se enroló en la Fiorentina, posteriormente se unió al Eintracht y, tras su pasó europeo, firmó con los Tigres.