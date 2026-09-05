Entrenador de club EUROPEO elogia a Erik Lira: “Es un jugador top”

Erik Lira se ha quedado a horas de convertirse en el nuevo mediocampista del AS Monaco. El volante de Cruz Azul no pudo llegar al cuadro del Principado debido a temas extracancha y dejó con el corazón roto a varios aficionados que ya lo veián como un legionario más en el futbol del 'Viejo Continente'. A pesar de que se quedará por lo menos un semestre más en la Máquina Celeste, Filipe Luis; estratega del club monegasco se deshizo de elogios para Lira.

Te puede interesar: ¡Totalmente congelado! El 'Cholo' Simeone borra a Obed Vargas y el Atleti sufre dolorosa goleada

En charla con Fox, el director técnico que brilló en el banquillo del Flamengo habló sobre el tema: “Hombre, por supuesto. Siempre quiero a los grandes jugadores a mi lado. No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra”, destacó. Por otro lado, en conferencia de prensa recordó lo que tuvo que hacer cuando lo enfrentó en la Copa Interamericana: “Lira para mí es top, top, top, top, top. Tiene nivel de Europa. De hecho, si veis el partido Flamengo-Cruz Azul, le puse una marca individual. Nunca, casi nunca hago esto”,“Como dije, es un jugador diferente y no tengo ninguna duda que volverá a tener oportunidades.'', mencionó.

Ilusionante inicio

En su primera experencia como director técnico en el futbol de Europa, Filipe Luis tiene al Monaco en lo más alto de la clasificación general de la Ligue 1 tras tres partidos disputados. Por sí fuera poco, su club ya derrotó al Olympique de Marsella y al todo poderos Paris Saint Germain, por lo que en El Principado ya se ilusionan con un nuevo título.

Finalmente, se habla de que hay una propuesta formal por parte del balompié de los Émiratos Árabes Unidos y será cuestión de Lira si desea ir al futbol del Medio Oriente.