¡Totalmente congelado! El ‘Cholo’ Simeone borra a Obed Vargas y el Atleti sufre dolorosa goleada

¡Que alguien le avise al 'Cholo'! La travesía del mexicano Obed Vargas en la elite europea se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza. Luego de que se frustrara su salida a préstamo antes del cierre de mercado, el juvenil azteca se quedó en el Atlético de Madrid esperando una oportunidad; sin embargo, Diego Pablo Simeone le ha vuelto a dar la espalda. Para el duelo de este sábado 5 de septiembre en la Jornada 4 de LaLiga, Vargas no entró ni en la lista de convocados y tuvo que ver desde la tribuna cómo sus compañeros eran borrados del terreno de juego.

¡PACHUCA PEGA EN LA FRONTERA! 🔥⚽ Los Tuzos vencen 0-2 a Juárez en la Jornada 7

En La Catedral de San Mamés, el Athletic de Bilbao le dio un repaso táctico y una auténtica sacudida al cuadro colchonero. Con una segunda mitad aplastante, los Leones se impusieron con un categórico 3-0. El esquema de Simeone lució inoperante en el mediocampo, esa zona donde Obed Vargas sueña con tener minutos pero donde el estratega argentino simplemente parece haberlo borrado del mapa.

Resultados Jornada 4 del sábado 5 de septiembre de LaLiga

La actividad sabatina dejó una lluvia de goles y sorpresas en los distintos frentes de la competencia:

Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid: La Catedral rugió con fuerza. El conjunto vasco dominó la parte complementaria y goleó a los dirigidos por el 'Cholo' Simeone , quienes dejaron escapar puntos valiosos en la cima de la tabla.

La Catedral rugió con fuerza. El conjunto vasco dominó la parte complementaria y goleó a los dirigidos por el , quienes dejaron escapar puntos valiosos en la cima de la tabla. Rayo Vallecano 3-2 Racing Club: Vibrante choque de ida y vuelta en Vallecas . El cuadro rayista sacó la garra en casa y terminó inclinando la balanza a su favor en un dramático duelo de cinco anotaciones.

Vibrante choque de ida y vuelta en . El cuadro rayista sacó la garra en casa y terminó inclinando la balanza a su favor en un dramático duelo de cinco anotaciones. Villarreal 2-3 Deportivo La Coruña: Sorpresa monumental en El Madrigal. El 'Dépor' dio la nota de la jornada al pegar como visitante tras un intenso intercambio de golpes ofensivos para sellar un triunfo vital lejos de casa.

Partidos Jornada 4 de este domingo 6 de septiembre de LaLiga

Valencia vs Barcelona - 8:15 horas

Alavés vs Osasuna - 10:30 horas

Málaga vs Levante - 10:30 horas

Espanyol vs Sevilla - 13:00 horas

(Tiempo del centro de México)

TE PUEDE INTERESAR:



Tabla de LaLiga después de los partidos del sábado 5 de septiembre