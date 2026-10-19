Entrenadora lo revela; estos son los mejores EJERCICIOS para cuidar la cadera y las rodillas

Uno de los problemas más grandes que existen al momento de realizar activación física deriva de los movimientos que, a su vez, pueden generar malestares en ciertas zonas del cuerpo, destacando los ejercicios que lastiman la zona de las rodillas y la cadera.

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Ante este hecho, una entrenadora profesional como lo es Lauren Park, quien también es atleta y preparadora física, propuso en GQ una serie de tres ejercicios que ayudan a que la zona de la cadera y las rodillas estén protegidas mientras aumentas la masa muscular de estas partes del cuerpo.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer la cadera y las rodillas?

Peso muerto a una pierna: Se trata de una variante unilateral que se puede hacer sin carga y, posteriormente, con ella. Con este tipo de ejercicios la zona de la rodilla y las caderas se fortalecen dado que se desplazan hacia atrás, lo cual genera una especie de liberación en estas zonas corporales.

Se trata de una variante unilateral que se puede hacer sin carga y, posteriormente, con ella. Con este tipo de ejercicios la zona de la se fortalecen dado que se desplazan hacia atrás, lo cual genera una especie de liberación en estas zonas corporales. Curl con pelota: Boca arriba y con los brazos a los lados del cuerpo, esta posición ayuda a que la cadera, en una posición alta, pueda descansar del peso que conlleva durante todos los días. Además, suele trabajar la flexión de la rodilla mientras le añade un toque de estabilidad a esta zona.

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Curl nórdico: La experta explica que esta clase de ejercicios tiende a ofrecer más demanda y fuerza a la zona de las piernas, por lo que es un ejercicio excelente para las rodillas y las caderas. Del mismo modo, benefician al apartado de la flexibilidad mientras se genera más descanso en las mismas.

¿Qué recomendaciones se deben seguir para cuidar las rodillas?

A una avanzada edad, es fundamental que las personas cuiden más los movimientos bruscos que realizan precisamente en la zona de las rodillas, pues estos pueden generar problemas a mediano y largo plazo, sobre todo, para quienes ya son adultos mayores.