Los entrenadores coinciden: “A partir de los 55, el ejercicio de fuerza no es negociable. Nunca es tarde”

Aunque la actividad física en general es recomendada para las personas, los entrenadores y expertos en salud han puesto énfasis en el ejercicio de fuerza. Aunque caminar o andar en bicicleta es bueno para algunos aspectos de salud, el cuerpo comienza a perder masa muscular a los 55 años… por eso se requieren rutinas con pesas para fortalecer el deterioro natural del cuerpo.

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¿Qué ejercicio de fuerza se recomienda y cómo se hace?

La edad sí es un aspecto que puede afectar situaciones como la movilidad, situación que se hace evidente con el paso del tiempo. Por eso se recomienda que a los 50 (o antes) se apueste por el ejercicio de fuerza como lo pueden ser las pesas. Esto fortalecerá el cuerpo en general y logrará mayor independencia, pensando en la vejez.

Expertos como Marcos Vázquez, indican que practicar este tipo de actividad física ayuda a mantener en buen estado la masa muscular, reafirmar la función cognitiva y reduce la inflamación crónica de bajo grado. Por eso, defiende que una vez a la semana con dos sesiones de 30 minutos puede bastar, aunque recalca que mientras más trabajo se haga… mejor.

Henrry Rodríguez, Fitness Manager de ZEM Wellness Clinic Altea, argumenta que 2 o 3 sesiones semanales con ejercicio de fuerza están bien, enfocándose en movimientos globales. Así, no pierdes músculo y lejos de un tema estético… el metabolismo, la postura y la salud de la columna pueden verse beneficiados. Y es que se recalca que con el paso de la edad, el cuerpo pierde fortaleza y requiere de ayuda a través del ejercicio.

¿El ejercicio de fuerza es suficiente para mantener buena salud?

Aunque los músculos reciben fortalecimiento, el ejercicio de fuerza requiere de complementos como la movilidad, lo cual permite al cuerpo tener un beneficio total. Por eso, se indica que caminar a buen ritmo, trotar o correr puede servir. Incluso se recomienda andar en bicicleta, lo cual es un apoyo para la salud cardiovascular, la densidad ósea y la circulación. En ese sentido, la recomendación es empezar lo antes posible, con cargas reducidas… mismas que se deben aumentar progresivamente.