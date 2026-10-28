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Sentadilla isométrica: cómo hacerla, músculos, tiempo y beneficios

La sentadilla isométrica es recomendada por los expertos, por esa razón he aquí una guía completa. Así debes hacerla y estos son todos los beneficios que trae.

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|Crédito: Pixabay

Escrito por: Pablo García - Marktube

Para encontrar fortaleza en tu cuerpo una amplia recomendación de los expertos se enfoca en ejercicios como la sentadilla isométrica, misma que se realiza (la posición más general) recargando tu espalda en la pared para que los músculos generen tensión sin moverte. Esto sirve para fortalecer el tren inferior, trabajar la resistencia muscular y cuidar las articulaciones.

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¿Cómo se hace correctamente la sentadilla isométrica?

  • Primero, debes recargar completamente tu espalda en una pared lisa, adelantando los pies a la altura de los hombros. Esto de modo que al bajar, tus rodillas queden completamente alineadas con tus tobillos. 
  • El siguiente paso consiste en tomar la postura de la sentadilla isométrica, la cual consiste en concretar una posición como si estuvieras sentado en una silla imaginaria. Tus rodillas y caderas deben formar un ángulo de 90 grados. Una de las claves es mantener tus muslos en paralelo con el suelo. 
  • Mientras que durante todo el ejercicio debes mantener la cabeza, los hombros y la zona lumbar pegados a la pared, con los brazos relajados de lado o cruzados en el pecho. Además, requieres de una correcta distribución del peso en los pies.

¿Qué músculos se fortalecen con la sentadilla isométrica y cuánto tiempo debes practicarla?

Aquí se debe destacar que la exigencia metabólica es alta, activándose el core profundo, isquiotibiales, pantorrillas (gemelos), glúteo mayor, aductores y los cuádriceps. Mientras que el tiempo recomendado puede concretarse de manera gradual. Para los que van empezando, pueden comenzar con 20 a 45 segundos, en un nivel intermedio se debe apostar por resistencia durante 45 a 90 segundos y la misión final es soportar al menos 2 minutos diarios. 

@uw.oficial.1

¿Para qué sirve este ejercicio? La sentadilla isométrica en pared Estos son algunos de sus beneficios: 1.Fortalece cuádriceps y glúteos. 2.Mejora la resistencia muscular en piernas. 3.Genera tensión constante para tonificar mejor. 4.Ayuda a mejorar la estabilidad de rodillas. 5.Fortalece sin impacto fuerte en articulaciones. 6.Activa el abdomen para estabilizar el cuerpo. 7.Mejora el control y la postura corporal. 8.Aumenta la capacidad de sostener esfuerzo. 9.Puede ayudarte a sentir más fuerza en tu día a día. 10.Es excelente para mujeres que quieren empezar a fortalecer piernas. Muchas veces no necesitas ejercicios complicados… necesitas aprender a sostener tensión y controlar tu cuerpo. 👉 Guarda este ejercicio y pruébalo esta semana.

♬ SWISH - bitchbaby

¿Cuáles son los principales beneficios de practicar la sentadilla isométrica?

  • Bajo impacto y accesibilidad - Es un ejercicio que puedes realizar en cualquier sitio, sin requerir de máquinas o espacios especializados.
  • Mejora la postura - Siguiendo los consejos adecuados, hay un beneficio en cuanto a un alineamiento de erectores espinales, previniendo dolores de espalda. 
  • Protege las articulaciones - Al no ser un ejercicio en movimiento, la fricción se reduce. Además, la rodilla se descomprime y es ideal para rehabilitaciones de artrosis o tendinopatías. 
  • Más resistencia muscular - Las fibras musculares son exigidas al máximo, situación que optimiza el flujo sanguíneo y que rompe la tensión.
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