Gervonta Davis vs Ryan García: ‘King Ry’ habla en exclusiva para Box Azteca | Primera parte

El próximo sábado 22 de abril, desde la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, la atención se centrará en el combate Gervonta Davis vs Ryan Garcia, pactado en 136 libras, apenas por encima de peso ligero. Previo al compromiso, ‘King Ry’ habló, en exclusiva, para los micrófonos de Box Azteca: Rafa Ayala visitó el campamento del pugilista.

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En la primera parte de la entrevista, Ryan Garcia fue cuestionado sobre las sensaciones previo a primer combate Pago Por Evento en su carrera profesional; además, habló de la rivalidad y guerra de declaraciones que han tenido ambos pugilistas en la previa de su pelea

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