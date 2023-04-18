Gervonta Davis vs Ryan García: ‘King Ry’ habla en exclusiva para Box Azteca | Primera parte
El próximo sábado 22 de abril, Gervonta Davis vs Ryan García será el combate estelar en Las Vegas, Nevada, y ‘King Ry’ habló, en exclusiva, con Box Azteca
El próximo sábado 22 de abril, desde la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, la atención se centrará en el combate Gervonta Davis vs Ryan Garcia, pactado en 136 libras, apenas por encima de peso ligero. Previo al compromiso, ‘King Ry’ habló, en exclusiva, para los micrófonos de Box Azteca: Rafa Ayala visitó el campamento del pugilista.
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En la primera parte de la entrevista, Ryan Garcia fue cuestionado sobre las sensaciones previo a primer combate Pago Por Evento en su carrera profesional; además, habló de la rivalidad y guerra de declaraciones que han tenido ambos pugilistas en la previa de su pelea
¿Quién saldrá con la victoria este sábado?— Box Azteca (@BoxAzteca7) April 18, 2023
-Gervonta 'Tank' Davis
-Ryan 'King' García #BoxAzteca 🥊 #VanPorTodo
🗓 Sábado 22 de abril
⌚ 11:00 PM
📺 @AztecaSiete
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El combate del próximo sábado 22 de abril podría disfrutarlo en Azteca 7, La Casa del Boxeo, con el Box Azteca Team, que estará desde la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. La transmisión del combate empezará a las 23:00 horas y también estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aplicación oficial y sitio web www.tvazteca.com/aztecadeportes/.