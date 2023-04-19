Gervonta Davis vs Ryan García: ‘King Ry’ habla en exclusiva para Box Azteca | Segunda parte
El próximo sábado 22 de abril, Gervonta Davis vs Ryan García será la pelea estelar en Las Vegas, Nevada, y ‘King Ry’ habló, en exclusiva, con Box Azteca
Desde la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, el próximo sábado 22 de abril, la atención se centrará en la pelea Gervonta Davis vs Ryan Garcia, pactada en 136 libras, levemente por encima de peso ligero. Previo al combate, ‘King Ry’ habló, en exclusiva, para los micrófonos de Box Azteca: Rafa Ayala visitó el campamento del pugilista de 24 años de edad nacido en California.
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En la segunda parte de la entrevista, Ryan Garcia fue cuestionado sobre próximos combates en el mundo del boxeo: ‘King Ry’ comentó su opinión sobre Devin Haney vs Vasyl Lomachenko y Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs John Ryder; además, mandó un mensaje al público mexicano y aseguró que le encantaría pelear en algún momento en la República Mexicana.
Ryan Garcia en los micrófonos de #BoxAzteca 🥊— Box Azteca (@BoxAzteca7) April 19, 2023
Revisa la primera parte de la entrevista con Ryan Garcia, previo a su pelea ante Gervonta Davis
🗓 Sábado 22 de abril
⌚ 11:00 PM
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El próximo sábado 22 de abril podrás disfrutar el combate Gervonta Davis vs Ryan Garcia en Azteca 7, La Casa del Boxeo, con el equipo de Box Azteca que estará desde la Arena T-Mobile de Las Vegas. La transmisión de la pelea empezará a las 23:00 horas y también estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y aplicación oficial.