Este equipo recibió el karma del América: un jugador valiosísimo saldría de la plantilla

El América deberá reintegrar a Javairô Dilrosun a su plantilla tras la eliminación del LAFC en el Mundial de Clubes 2025 , lo que cancela cualquier opción de extender su cesión. El atacante neerlandés, que fue enviado a préstamo exclusivamente para el certamen internacional, volverá a Coapa sin cumplir con las expectativas, situación que representa un problema para la directiva azulcrema.

¿Por qué América volverá a tener en su plantilla a Javairô Dilrosun?

El desempeño de Dilrosun, que actualmente tiene un valor de 2.5 millones de euros , no convenció al cuerpo técnico del LAFC y, con la eliminación del club estadounidense, la cesión queda sin efecto. La intención inicial era darle visibilidad internacional para que otro equipo asumiera su ficha. Pero el escenario se invirtió: América ahora debe decidir si lo retiene, lo vende o busca un nuevo préstamo. La información señala que el regreso del jugador será inmediato.

Javairo Dilrosun debe regresar al América luego de su participación en el Mundial de Clubes

El cuerpo técnico de las Águilas no lo considera en sus planes para el Apertura 2025, pero no existe una propuesta formal para su traspaso. En el torneo, Dilrosun no registró goles ni asistencias. Tampoco tuvo impacto en el sistema ofensivo del LAFC, lo que impidió que se destacara como una opción viable a futuro para el club norteamericano.

Te puede interesar



¿Cómo afecta esta situación al América en el armado de su plantel?

La reincorporación de Dilrosun complica al conjunto azulcrema por razones administrativas. Ocupa una plaza de extranjero en un equipo que necesita liberar cupos para nuevos refuerzos. Además, su salario está entre los más altos del plantel, lo que limita movimientos financieros. Durante las últimas ventanas, América intentó colocar al neerlandés en ligas del exterior.

Sin embargo, ninguna propuesta llegó a satisfacer las condiciones económicas del club. Tampoco hubo disposición del jugador para reducir sus ingresos y facilitar una salida. Mientras el plantel inicia su preparación rumbo al Apertura 2025, la directiva debe resolver el caso de Dilrosun.