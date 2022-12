Los equipos que buscarían a Joao Félix tras Qatar 2022

El delantero portugues, João Félix, está teniendo una gran actuación en el Mundial de Qatar 2022, varios equipos estarían buscando al jugador en los próximos meses pues podría abandonar el equipo colchonero al terminar la temporada. El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, mencionó para medios españoles que van analizar las propuestas que lleguen por el jugador.

Además, declaró que la relación entre João y el entrenador Diego Simeone no es buena, lo que podría ocasionar su salida del equipo.

“Es la apuesta más grande que ha hecho el club. Yo creo que tiene el nivel máximo mundial pero por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena. Lo razonable es pensar que sales aunque me encantaría que siguiera, pero esta no es la idea del jugador. Su motivación en el momento actual hace pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla”.

El delantero se encuentra concentrado en el Mundial de Qatar 2022, pero ha mandado algunos mensajes que demuestran su incomodidad en el Atlético de Madrid: “La forma de jugar con Portugal y luego en el club es diferente. Cuando las condiciones son favorables, las cosas van mejor”.

Además comentó que su agente no le ha comentado nada sobre su futuro. “Estoy totalmente centrado en el Mundial. Mi agente no me dice nada de lo va a pasar, ni quiere. Necesito estar centrado en el ahora para hacer un gran torneo”.

João Félix ha jugado 129 partidos con el Atlético de Madrid, ha marcado 33 goles, ha dado 18 asistencias y llegó por un valor de más de 100 millones. Su valor actual ronda los 50 millones de euros. Los equipos que han empezado a sonar para llevarse al delantero son: PSG, Benfica y Barcelona.

