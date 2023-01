Las ofertas de Diego Lainez tras su salida del Braga

Diego Lainez ya tiene ofertas sobre la mesa. Luego de su salida del Sporting de Braga, equipo que ya no cuenta con los servicios del mexicano, el jugador tiene opciones para definir su futuro, las cuales pueden estar en España, la MLS o volver a la Liga BBVA MX.

“Va a tomar su decisión, hay ofertas de aquí, de México, de la MLS y de quedarse en España, pero él debe tomar esa decisión, tiene que afrontar su camino y nosotros vamos a estar apoyándolo”, dijo Mauro Lainez en declaraciones recogidas por Fox Sports.

“Sin minutos en el Braga, tiene dos goles y dos asistencias en 526 minutos, es un jugador muy rentable cuando las oportunidades han sido escasas, por alto estuvo en el Betis, pero como hermano, creo que es tiempo de tomar decisiones y buscar su felicidad y donde él quiera estar”, agregó.

Y es que a lo largo de su estaría en el Braga, Diego Lainez únicamente disputó 6 partidos en la Liga de Portugal acumulando 153 minutos y un gol.

Antes de fichar por el conjunto luso, el atacante de 22 años de edad militaba en el Real Betis, cuadro con el que tuvo más actividad a lo largo de cuatro temporadas en las que no pudo romper las redes en LaLiga.

El sueño de Mauro Lainez junto a su hermano

Por su parte, Mauro Lainez, quien juega en los Bravos de Juárez, no niega que uno de sus objetivos es jugar a un lado de su hermano.

“Es un sueño jugar con i hermano, no es un secreto, siempre lo digo. Es algo muy bonito que me pasaría, me encantaría tener a mi familia aquí en Juárez. Tener a mi hermano, entrenar y jugar con él porque es algo que tenemos los dos en mente”, puntualizó.

