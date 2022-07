Cruz Azul y Toluca intentaron fichar a Luis Suárez

El futuro de Luis Suárez para la temporada 2022-2023 continúa siendo una incógnita, después de que se cayera su llegada a River Plate por la eliminación del conjunto argentino de la Copa Libertadores el pasado miércoles en los octavos de final ante Talleres. Sin embargo, el delantero uruguayo reveló que tanto el Cruz Azul como el Toluca lo contactaron para hacerse de sus servicios, pero rechazó ambas propuestas.

Aprovechando su situación como agente libre, el director técnico de Cruz Azul y también uruguayo, Diego Aguirre, buscó al Pistolero para intentar convencerlo de que llegara a la Liga BBVA MX.

10 preguntas rápidas con Charly Rodríguez jugador de Cruz Azul

Te puede interesar: Por esta razón Luis Suárez no firmará con River Plate

“Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, declaró el Pistolero, en entrevista para el programa de radio uruguayo, Último Al Arco de Sport 890, unas horas después de hacer oficial que no iría a River Plate.

Ante la negativa del delantero uruguayo, Cruz Azul está cerca de concretar la incorporación de Gonzalo Carneiro para aumentar la competencia en la delantera con Santiago Giménez e Iván Morales.

El futuro de Luis Suárez

El deseo de Luis Suárez es continuar en Europa, especialmente, en España, para llegar en buen ritmo para el Mundial de Qatar 2022, aunque el propio delantero aceptó que no descartaría una oferta de la MLS.

Te puede interesar: Cruz Azul cerca de renovar a sus dos figuras del ataque

Toluca, el otro equipo rechazado por Luis Suárez

En la misma entrevista para la radio uruguaya, el Pistolero reveló que el Toluca también lo contactó durante este verano de transferencias, pero no quiso fichar con los Diablos Rojos por la altura.

Cabe recordar que el “Chorizo Power” también mostró interés por fichar al también delantero uruguayo Edinson Cavani, pero el jugador sigue esperando una oferta del Viejo Continente. Los últimos reportes apuntan a que su futuro estaría de regreso en el futbol francés.