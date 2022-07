Por esta razón Luis Suárez no firmará con River Plate

El delantero uruguayo, Luis Suárez confirmó que no llegará al club River Plate, el “Conejito” explicó a detalle por qué se cayó el fichaje con cuadro “Millonario” y dio pistas sobre su futuro en las canchas.

Uno de los grandes objetivos de “El Pistolero” era pelear por la Copa Libertadores, sin embargo tras la eliminación de los pupilos de Marcelo Gallardo, esta posibilidad se esfumó.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, confirmó en un entrevista para el diario local “Ovación”.



El delantero charrúa estaba contemplado para ser el sustituto de Julián Álvarez, quien se unirá al Manchester City de Pep Guardiola , sin embargo, Suárez dejó claro que tras la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores esta posibilidad quedó completamente descartada.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad”, reconoció el futbolista a dicho medio.

Además, Suárez comentó que la ilusión creció, ya que el cuadro argentino mostró mucho interés, y eso lo terminó por convencer: “El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando”.

Luis Suárez tiene tres ofertas en Europa

El atacante uruguayo, reveló que tiene tres ofertas en el “viejo continente” y que está estudiando cada posibilidad, pues uno de los factores que tiene que considerar, es que debe llegar a un nivel óptimo para la Copa del Mundo de Qatar 2022, en el que su selección churrúa comparte el grupo H con Portugal de Cristiano Ronaldo, Ghana y Corea del Sur.

