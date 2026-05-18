Estos son los 6 equipos de la Liga BBVA MX clasificados a la Concachampions 2027: puede haber más

Ya están definidos los seis equipos que representarán a la Liga BBVA MX en la Concacaf Champions Cup 2027. La victoria de Pumas sobre Pachuca y su posterior clasificación a la Final del Clausura 2026 dejó al último clasificado del futbol mexicano al torneo internacional que se disputará el próximo año, ya que el 30 de mayo se jugará la final entre Toluca y Tigres de la edición 2026.

Cabe recordar que la Liga BBVA MX cuenta con seis cupos directos para clasificar a la Concachampions. Para esta edición 2027, los lugares disponibles fueron ocupados por los finalistas del Apertura 2025, los finalistas del Clausura 2026 y los mejores equipos ubicados en la tabla anual, situación que favoreció a varios equipos como es el caso del Club América o Chivas de Guadalajara.

Jordan Carillo festeja el gol que le dio el pase a la final de Pumas vs Pachuca con un golazo|Mexsport

Los equipos de la Liga BBVA MX que jugarán Concachampions 2027

Toluca

Tigres

Cruz Azul

Chivas

América

Pumas

Hay que resaltar que tanto Toluca como Tigres obtuvieron su boleto al clasificar a la Final del Apertura 2025, mientras que Cruz Azul clasificó a la Concachampions por haber sido el líder de la tabla general de la Liga BBVA MX a lo largo de toda la temporada.

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Si bien es cierto que el segundo lugar fue para los Diablos Rojos, su lugar fue para Chivas (tercer mejor clasificado) debido a que ya contaba con su boleto para participar del torneo. Similar fue la situación que vivió el América, equipo que se clasificó desde la quinta posición, ya que Tigres (cuarto en la tabla) ya estaba clasificado a la Concachampions 2027.

Solo restaba un lugar pendiente y salía del vencedor de la llave de Semifinales entre Pachuca y Pumas. El equipo de Efraín Juárez consiguió avanzar a la Final del torneo al empatar 1-1 en el global, pero clasificó gracias a los criterios de desempate. No obstante, aún existe la posibilidad de que clasifiquen más equipos mexicanos.

La Liga BBVA MX podría tener más cupos para la Concachampions 2027

Durante el segundo semestre del año se disputará la Leagues Cup 2026. Dicho torneo otorga otros tres cupos hacia la Concacaf Champions Cup del año siguiente para aquellos equipos que consigan: ganar el torneo, ser subcampeón o ganar el partido por el tercer puesto.

En este contexto, puede haber hasta 9 equipos mexicanos compitiendo en la Concachampions del año próximo si consiguen subirse al podio. No obstante, los 6 clasificados por Liga BBVA MX ya están confirmados.

