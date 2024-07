¿Qué equipos de la Liga BBVA MX debutan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2024?

A darle la vuelta. La Liga BBVA MX no ha tenido los resultados que hubiera esperado en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2024, pues solo el Atlas pudo ganar en su debut dentro del certamen. Los zorros derrotaron al Houston Dynamo, en la primera fecha, y son líderes del Grupo H.

Por su parte, los Pumas, León, Xolos, Mazatlán y Puebla se fueron con derrota, y ahora tendrán que ganar el duelo que les queda para soñar con la clasificación a la siguiente ronda. Chivas y Querétaro, que también vieron actividad, igualaron en sus respectivos duelos, pero cayeron en penaltis, por lo que solo se llevaron una unidad.

Derrota en su debut en Leagues Cup: ¿Qué pasó con Pumas? | Summer Show

Te puede interesar: El estadio donde se jugará la final de la Leagues Cup

Los equipos de la Liga BBVA MX que debutan en la Jornada 2 de la Leagues Cup

Para la Jornada 2 de la Leagues Cup, nueva escuadras de la Liga BBVA MX verán actividad: Monterrey, FC Juárez, Toluca, Necaxa, Pachuca, Santos, Atlético San Luis, Tigres y Cruz Azul, donde buscarán dar la cara por el futbol mexicano ante las escuadras de la MLS en esta segunda edición, con este formato, del certamen.

¿Contra quién juegan los equipos de la Liga BBVA MX que debutan en la Jornada 2 de la Leagues Cup?

De los equipos que vivirán su primer encuentro en el torneo organizado en Estados Unidos, ocho jugarán frente a escuadras de la MLS, solamente Tigres tendrá que medirse a un conjunto de nuestro país, en la fecha dos, se trata del Puebla, que buscará a como dé un lugar una victoria, para poder seguir soñando con avanzar.

Atlético San Luis vs Montreál | 5:00 PM | 30 julio

Pachuca vs New York RB | 6:00 PM | 30 julio

Monterrey vs Austin | 7:00 PM | 30 julio

Necaxa vs Minnesota | 7:00 PM 30 julio

Charlotte vs Cruz Azul | 6:00 PM | 31 julio

Santos vs DC United | 6:00 PM | 31 julio

FC Juárez vs FC Dallas | 7:00 PM | 31 julio

Tigres vs Puebla | 7:30 PM | 31 julio (podrás disfrutarlo por Azteca 7)

Toluca vs Chicago Fire | 7:00 PM | 1 agosto

Con esto, solo faltaría por jugar el América, pero por ser los campeones del Apertura 2023 se clasificaron hasta los 32vos de lugar, y debutarán hasta el 9 de agosto.