Los equipos con más títulos en la historia de la Liga BBVA MX Femenil

El futbol femenino se encuentra en constante crecimiento. Alrededor del mundo y en México, ha tomado una gran importancia en los últimos años. En este 2025, Pachuca está cerca de ser campeón tras vencer al América en la final de ida , pero para conocer la historia hay que remontarnos al 2017, año en el que comenzó todo. Durante estos 8 años, los equipos que más veces han logrado gritar campeón de la Liga BBVA MX Femenil son Tigres y Rayadas de Monterrey.

Resulta que estos dos equipos han demostrado su poderío y dominio en la competencia, contando con las mejores plantillas del país y renovándose año a año con grandes fichajes. Tigres es el equipo con más campeonatos, habiendo obtenido 6 títulos desde la creación del torneo, mientras que por otro lado, las Rayadas han conseguido ganar la Liga BBVA MX Femenil en 4 oportunidades. Sin embargo, en este 2025 no han podido defender el título .

X: @TigresFemenil Tigres es el equipo con más títulos de Liga BBVA MX Femenil.

Lo cierto es que ambos equipos del norte han hecho un terreno fértil para el crecimiento del deporte femenino, no solo en la obtención de títulos, sino que también en el crecimiento y vínculo con sus respectivas aficiones. No obstante, cabe destacar que la Liga BBVA MX Femenil se encuentra en constante reconstrucción, ya que por ejemplo, durante sus primeros años las plantillas no podían contar con jugadoras extranjeras, promoviendo el talento local.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son todos los campeones de la Liga BBVA MX Femenil?

Tigres UANL: 6 títulos

Rayadas de Monterrey: 4 títulos

América: 2 títulos

Chivas de Guadalajara: 2 títulos

¿Quién es el favorito a llevarse el Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil?

Tras la caída de las bicampeonas en semifinales, todo parece indicar que Pachuca se quedará con el primer título de Liga BBVA MX Femenil de su historia. Las Tuzas vienen de derrotar por 3-0 al América en el partido de ida de la gran final del torneo y este próximo lunes 12 de mayo se disputará la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. ‘Las Águilas’ la tienen difícil, ya que deberán remontar una diferencia de tres goles, aunque en el fútbol todo es posible.