Varios equipos de la NFL buscan nuevos entrenadores en jefe

Se producen varios cambios en la NFL al día de hoy. Tal es así que no pasaron ni veinticuatro horas del anuncio oficial del dueño de los Delfines de Miami de la destitución de Brian Flores como su entrenador en jefe para que otro equipo mostrara interés y lo entrevistara para ocupar el lugar vacante dentro de su organización, cual traspaso de un equipo a otro.

Los vientos de cambio se avecinan a la organización de los Osos de Chicago después del anuncio de la separación de Matt Nagy como su entrenador y por esa razón el primer candidato a ocupar esa posición es el ex entrenador de los delfines, Brian Flores.

El récord de Flores en sus tres años al frente de los delfines de Miami fue 24 partidos ganados y 25 perdidos sin conseguir su clasificación a la postemporada en uno solo de ellos, aunque también era complicado por la división en la que están junto al cambio generacional dentro de la organización.

Flores se ganó el respeto de todos a base de resultados

La racha de la que logró salir su ex equipo del inicio de temporada con una sola victoria y siete derrotas a tener una racha de siete juegos consecutivos con triunfos (aunque se quedaron cortos para accesar a postemporada) le valió a Flores ser considerado para futuros puestos como entrenador en jefe.

¿Esta será su única entrevista? Probablemente no ya que el ex coordinador de los Patriotas y ex entrenador en jefe de Miami ha demostrado que tiene la capacidad para guiar a una organización, la cuestión pasa por que elija adecuadamente a su futuro equipo ya que uno en reconstrucción podría ser limitante para demostrar las capacidades para guiar a un equipo.