Los dos equipos que pueden colarse a los playoffs de la NFL

Philadelphia Eagles

No miren ahora, pero el equipo de Philadelphia calladito calladito han ganado cuatro juegos esta temporada, suficientes para mantenerse segundos en el Este de la Nacional y, por más imposible que pueda parecer, aún mantienen aspiraciones de playoffs.

Les tomó medio año pero entendieron que tener una rotación de corredores no es lo mejor para el equipo y que les conviene tener a un jugador establecido en esa posición. Ese estilo le ayuda incluso a su quarterback, Jalen Hurts, a ser más eficiente. Pero más que por sus méritos propios, esa candidatura a postemporada estará sustentada en sus rivales.

De sus próximos 7 rivales, solo hay dos que tienen marca ganadora y son los únicos dos que realmente podrían perder (Saints y Cowboys). El resto es atractivamente accesible: dos enfrentamientos contra Giants, dos contra Washington y uno contra los Jets de Nueva York; los cinco son partidos altamente ganables para Philadelphia por más que los juegos divisionales suelan ser más cerrados de lo esperado.

Esas cinco hipotéticas victorias los colocarían con 9 triunfos y si llegan a sacar uno de los juegos ante Saints o Cowboys, de repente, como por arte de magia, podrían terminar la temporada con 10 victorias y una posible calificación a postemporada.

San Francisco 49ers

Para mí no sería una sorpresa, pero en el colectivo permea la tendencia de que San Francisco no es una franquicia bien equipada para pelear de tú a tú con Cardinals y Rams, por ejemplo. Personalmente si me parece, si las lesiones respetan, la defensiva y ofensiva tienen capacidad para tener duelos cerrados con cualquier equipo de la Conferencia Nacional.

Ahora, una ayudadita con el benévolo calendario nunca está de más y eso es lo que viene para el equipo de Shanahan que enfrentará a Jaguars, Falcons y Texans en 3 de sus próximos 8 partidos, tres rivales sumamente accesibles para el equipo de la bahía.

En otra categoría están los Seahawks, Bengals y Vikings, tres equipos que tienen demasiado talento y que son capaces de tener actuaciones dominantes, pero la inconsistencia ha sido su línea durante todo el año.

Finalmente están los Titans y Rams, los dos rivales más fuertes que les quedan en el calendario pero aun así, a ellos también se les puede ganar, prueba de ello la contundente actuación de los 49ers en el último juego ante los Rams.

No estoy diciendo que vayan a ganar sus 8 juegos restantes, pero que son capaces de ganar 6 de ellos, y eso los dejaría con marca de 10 victorias y, mismo caso que Eagles, eso prácticamente supondría calificar a playoffs.