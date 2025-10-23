Los 5 primeros de la tabla, los que menos oportunidad han dado a los jóvenes

Los equipos que ocupan los primeros cinco lugares de la tabla general del Apertura 2025 lideran casi todos los rubros de la competencia; sin embargo, hay un rubro en el que figuran como los cinco peores del campeonato.

Desde hace algún tiempo, se instauró la tabla de participación de menores, con el objetivo de que los clubes le den más minutos de actividad a los jóvenes prospectos surgidos de sus fuerzas básicas y es en esta categoría que el Toluca, el Cruz Azul, el América, los Tigres y el Monterrey han quedado a deber después de 13 jornadas de la Liga BBVA MX.

Estos equipos le han dado lugar a sus jóvenes

Para el semestre en curso, se les solicitó un mínimo de 1170 minutos (170 más que el anterior) a jugadores nacidos del 2003 en adelante y, hasta el momento, son ocho los equipos que ya cumplieron con la cuota: las Chivas, el Puebla, el León, el Atlético de San Luis, el Atlas, los Xolos de Tijuana, los Bravos de Juárez y el Pachuca.

Próximos a cumplir con lo requerido y con posibilidad de hacerlo en la decimocuarta fecha del certamen, están Santos Laguna —le faltan 61 minutos— y el Necaxa (89).

El último puñado en esta categoría está de la siguiente manera

14. Monterrey - Minutos al reglamento: 937 - Minutos por cumplir: 233

15. América - Minutos al reglamento: 910 - Minutos por cumplir: 260

16. Cruz Azul - Minutos al reglamento: 842 - Minutos por cumplir: 328

17. Toluca - Minutos al reglamento: 792 - Minutos por cumplir: 378

18. Tigres - Minutos al reglamento: 771 - Minutos por cumplir: 399

Por ahora, todos ellos tienen el margen suficiente para cumplir con el reglamento y evitar que, una vez finalizada la fase regular, se les resten tres puntos de su cosecha total.

