Esto necesita Pumas para clasificar al Play-in del Apertura 2025

El panorama se oscurece para Pumas luego de su derrota 0-1 ante San Luis en la Jornada 13 del Apertura 2025. El conjunto universitario, ahora se encuentran en el lugar 12 con 14 puntos y tendrán que encarar un verdadero reto en estas tres últimas jornadas para llegar a puestos de Play-in, mientras la opción de clasificar de manera directa es prácticamente imposible.

La ruta hacia las primeras seis plazas requiere de un milagro matemático, ya que necesitan siete unidades para alcanzar al sexto lugar, pero con solo nueve puntos en disputa de los compromisos restantes. Esto significa que Efraín Juárez y su equipo deben conseguir tres victorias consecutivas y esperar que varios rivales directos fracasen simultáneamente.

Pumas tiene que ganar sus 3 partidos restantes

El escenario del repechaje resulta más alcanzable, aunque igualmente complicado. Para acceder a los puestos 7-10, los auriazules deben superar en cantidad de unidades a Atlético de San Luis y al Atlas, ambos ubicados dentro de un margen de dos puntos.

Su calendario final no pinta ser nada sencillo, ya que visitarán a León, recibirán a Tijuana y cerrarán ante Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, debido que La Máquina fungirá como local y debido a un acuerdo con la directiva felina, no podrá hacerlo en el Estadio Universitario. Por lo que cada encuentro representa una final para un equipo que ha mostrado irregularidad defensiva y falta de contundencia ofensiva.

La directiva universitaria enfrenta semanas decisivas. Cualquier tropiezo sellaría su eliminación de la fase directa, mientras que incluso un rendimiento perfecto podría no bastar si los demás resultados no les favorecen. El proyecto de Juárez vive sus horas más críticas y podría tener las horas contadas.

