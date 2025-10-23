¿Quién es el delantero que podría sentar a Maximin en el América? Ya tuvo minutos en la última fecha

El cierre de semestre siempre trae la máxima exigencia a los equipos de la Liga MX y más cuando se trata de clubes como el América. Por eso, requiere que cada una de sus piezas estén a tono para pelear por el trofeo de monarcas. Ante eso, surge un nombre que está convenciendo al técnico y el cual podría tener más protagonismo del esperado. Este es el presente de Patricio Salas.

Entrevista con Alejandro Zendejas: América campeón Apertura 2024

Te puede interesar - ¿Cuántos goles lleva Saint-Maximin con América?

Te puede interesar - ¿Cuánto costó Allan Saint-Maximin?

¿Quién es Patricio Salas y por qué se le debe tomar en cuenta?

En el pasado reciente resulta complicado recordar jugadores juveniles surgidos del América que se hayan ganado un lugar en el equipo. Por ello, que Jardine esté confiando en el ariete nacido en Mérida podría ser una historia digna del cierre de semestre. Aunque inició su carrera en Pachuca, el ariete llegó a la institución desde el 2022.

Con 21 años y complicaciones constantes con los delanteros titulares del club (aunado a la regla de menores), poco a poco le dan minutos con el primer equipo y en últimos entrenamientos previo a las fechas recientes, le han utilizado como parte de los cuadros titulares. Ante eso, quedará en el juvenil ganarse los minutos en cancha pues se viene la prueba más difícil del torneo en esta recta final.

Patricio Salas acumula 56 minutos en los dos partidos más recientes donde las águilas tuvieron participación. Sin embargo, por el momento sus cifras frente al arco están vacías, por lo que se espera que en breve se estrene como delantero de primera división.

¿Quiénes son los goleadores del América en este semestre?

El conjunto azulcrema no ha encontrado al sustituto ideal de Henry Martín, quien ha sufrido con las lesiones de manera constante. Raúl Zúñiga no ha sido la solución y los que han tomado la batuta frente al arco son los volantes ofensivos. Por eso así se ve el top5 de goleadores azulcremas en esta segunda mitad del 2025.