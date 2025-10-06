Era jugador de Toluca y acabó siendo leyenda de la lucha libre

En la historia del futbol mexicano, existen todo tipo de historias, desde las que son un ejemplo de superación, hasta las de jugadores que ya están en la Primera División y dejaron todo por seguir otro sueño que al final lograron cumplir. Este es el caso de un futbolista que jugó para el Toluca y terminó siendo leyenda de la lucha libre.

Nos referimos a Mephisto , quien ha logrado hacer una carrera interesante en el mundo de la lucha libre, aunque antes de eso llegó a tener experiencias inolvidables en el futbol.

¿En qué equipo de la Liga BBVA MX jugó antes de subirse al ring?

Antes de encontrar su verdadera vocación en el ring, este luchador tuvo un paso por el conjunto del Toluca, donde jugaba en la posición de delantero en las fuerzas básicas en los años ochenta, así lo compartió en una entrevista para Mediotiempo.

Estuve en las fuerzas básicas del Toluca. Nuestro entrenador era el ‘Vicky’ Estrada, junto con Julio ‘El Fanta’ Valadez, quienes habían sido figuras del club. Yo jugaba en un equipo con el ‘Pelón’ Velázquez, que también fue seleccionado nacional. Al verme jugar, me preguntó si quería probar suerte en el Toluca…

Sin embargo, también pudo vivir una experiencia única en su etapa como futbolista, ya que durante el Mundial de México 1986, su equipo fue elegido para ser sparring de la Selección de Brasil, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a figuras de la talla de Sócrates

Aseguró que le sorprendió ver a los seleccionados brasileños entrenar, ya que no trataban de meter gol, sino pegarle al travesaño algo que dejó a todos sin palabras, pues fueron muy pocos los intentos que fallaron, aunque es un recuerdo que solo queda en su memoria, pues la falta de tecnología de la época le impidió tener una foto.

