¡Se queda! Sergio Canales consigue nuevo trabajo en Monterrey lejos del futbol

El jugador español Sergio Canales le ha dado un giro radical a su vida lejos del futbol, pero dejando una gran parte de él en Monterrey. Rayados no solo definió una parte de su carrera, también lo ha motivado ha intentar un proyecto empresarial muy ambicioso de descanso, de cuidado y salud personal con un toque de elegancia y exclusividad.

El propio Canales presenta su empresa llamada RAÍCES ubicada San Pedro Garza García que comenzará a operar en el mes de septiembre por lo que a la distancia se encuentra checando los detalles que en palabras del jugador, le causa emoción y tiene todas las expectativas colocadas en el proyecto.

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¿Qué es RAÍCES, el nuevo proyecto de Sergio Canales fuera del futbol?

La ubicación de RAÍCES se encuentra en la Calzada del Valle, en San Pedro Garza. Se presenta como un sitio exclusivo con diferentes tipos de experiencias incluyendo cámaras hiperbáricas, piletas para relajarse y crear recuperación física. Sumado a ello existen salas de descanso y meditación para conectar con la mente.

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Un gimnasio de última generación y con diferentes tipos de entrenamiento tradicionales y funcionales aparecen en uno de los pisos de RAÍCES.

Este proyecto que liga a Sergio Canales con México y con Monterrey, fue creado junto a su esposa Cristina Llorens, y un grupo de empresarios que han compartido la visión creando este espacio que es más que un spa, un gimasio o un centro de relajación y meditación.

¿Dónde juega actualmente Sergio Canales?

Sergio Canales milita actualmente en el Racing de Santander de La Liga, equipo al cual llegó procedente de su aventura con los Rayados de Monterrey. Este conjunto está en plena pretemporada y se encamina al debut el 16 de agosto en contra del Villarreal.