La HORA exacta para ver el partido de América vs San Diego, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup

El Club América comienza esta noche de 6 de agosto un nuevo camino rumbo a la búsqueda del campeonato de la Leagues Cup 2026, y en su debut jugará en el tres veces mundialista Estadio Azteca recibiendo al San Diego de la MLS, escuadra de muchas facultades y que quiere inscribirse en la historia obteniendo una victoria de visita en este campeonato.

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En uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el Ame defenderá su casa en este nuevo comienzo y es que además arranca el ciclo de Guillermo Almada ahora tomando parte en este certamen que se le ha negado a los cremas en los cinco años anteriores.

Hora del arranque de partido de América vs San Diego FC

El partido del América ante San Diego, está agendado para comenzar en punto de las 8:00 PM en la cancha del Estadio Azteca o conocido en el Mundial del 2026 como Estadio Ciudad de México.

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En el coloso aún se percibe y respira ambiente mundialista, y será para el San Diego una cita muy especial.

¿Qué equipos han sido campeones de la Leagues Cup en cinco ediciones del torneo?n

2019: Cruz Azul (primer campeón)

2021: Club León

2023: Inter Miami CF

2024: Columbus Crew

2025: Seattle Sounders

Datos clave de la Leagues Cup en el marco del América vs San Diego

América:



Las Águilas del América, luego de 3 jornadas marcha como el líder del torneo Apertura con 7 puntos

América solo tiene una derrota en tiempo regular en el torneo Leagues Cup, cuando cayó 4-1 contra Columbus en 2023

Su mejor participación reciente en Leagues Cup sucedió en 2025 cuando alcanzaron los cuartos de final, pero cayeron ante el Nashville

San Diego:



Los de California buscan una segunda victoria en Leagues Cup. Siendo la primera un 2-0 contra Mazatlán en la edición pasada

Valakari es el máximo anotador del equipo San Diego en Leagues Cup, con dos goles, ambos conseguidos en la victoria contra Mazatlán

Este será el primer enfrentamiento de Leagues Cup que jugará San Diego fuera de su casa, el Snapdragon Stadium