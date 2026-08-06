3 razones por las que Milito se mantendría en Chivas pese al deseo de River Plate

En los últimos días un rumor desde Argentina revela que el River Plate estaría interesado en Gabriel Milito, director técnico de las Chivas del Guadalajara que en estos momentos se encuentra en los Estados Unidos disputando, junto a su plantel, la Leagues Cup 2026.

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River Plate atraviesa por uno de los peores momentos que ha tenido en el pasado reciente luego de las constantes derrotas que ha protagonizado en estas semanas, por lo que consideraría al técnico de Chivas como reemplazo de Eduardo Coudet. Sin embargo, existen razones por las que Milito no se iría del Rebaño, al menos, por ahora.

¿Qué razones mantendrían a Gabriel Milito en Chivas?

El periodista Hernán Castillo aseguró que el River Plate tiene en Gabriel Milito a una de sus opciones principales para sustituir al Chacho Coudet en caso de que el conjunto rojiblanco no tenga una buena participación en la Copa Sudamericana, el segundo evento más importante del continente.

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No obstante, luce complicado que Milito se vaya considerando que él mismo aseguró en rueda de prensa que se siente comprometido por el proyecto, el cual es uno de los más serios y estables que el futbol mexicano ha tenido en el último año y medio junto a Cruz Azul y Toluca.

Milito, además, entiende que su objetivo es conquistar el título de Liga BBVA MX después de haber quedado eliminado en la semifinal de la temporada anterior. Finalmente, la gran conexión que existe entre el entrenador, el cuerpo técnico, los jugadores y la afición sería otra razón para no dejar el proyecto de Chivas tirado.

El futbol argentino y las veces que ha “robado” producto desde la Liga BBVA MX

Esta no es la primera vez que un equipo argentino intenta “robarse” a jugadores o técnicos de la Liga BBVA MX, y para muestra de ella está la ocasión en la que Fernando Gago dejó al Guadalajara por Boca Juniors o, bien, la vez en que Marcone se fue de Cruz Azul para llegar al conjunto xeneize.