Erick ‘Cubo’ Torres anhela volver a Chivas si continúa de racha

Pasaron ya casi diez años desde que dejó Guadalajara y ahora que está viviendo un buen momento, Erick ‘Cubo’ Torres afirma que le gustaría volver a las Chivas si continúa haciendo goles.

Actualmente el atacante mexicano está peleando por el título de goleo en su aventura por la Primera División de Costa Rica con el equipo A.D. Guanacasteca, así que espera mantener este buen ritmo para recuperar los reflectores que en algún momento tuvo.

“Haciendo goles no sé si en Selección, Chivas o algún otro club mexicano me pueda voltear a ver, darme la oportunidad otra vez, pero estoy trabajando para eso, para que se me abran las puertas”, declaró en entrevista con Azteca Deportes.

El canterano rojiblanco también pasó por Cruz Azul, Pumas y Tijuana en el balompié azteca, además de Chivas USA, Houston Dynamo y Atlanta United en la Major League Soccer (MLS).

‘El Cubo’ Torres ha vuelto a ser lo que era



A sus 30 años de edad, otra vez está reencontrando la continuidad que tanto se le negó en sus últimos clubes y no descarta regresar al equipo que lo formó como futbolista.

“Si a mí me preguntas de volver a jugar en Chivas o retirarme en Chivas, sería un sueño, algo magnífico, con la experiencia que he adquirido en lo futbolístico y como persona, estoy en una buena etapa, me encantaría”, reiteró.

Además el ‘Cubo’ Torres señaló que cualquier jugador que haya salido del Rebaño estaría interesado en volver y que sigue siendo una institución muy atractiva para cualquier futbolista mexicano.

Cabe recordar que Erick en sus diferentes etapas que tuvo en Chivas llegó a registrar 20 goles en los 84 partidos que disputó de diferentes competencias.

Aunque su mejor año fue en el 2011 en el que llegó a anotar 13 tantos siendo una joven promesa que llamó mucho la atención de todo el entorno de la LIGA BBVA MX y que posteriormente también le generó convocatorias con la Selección Mexicana.