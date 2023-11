El mensaje del ‘Cubo’ Torres tras dejar México para jugar en Costa Rica

Aunque existieron muchas dudas sobre su decisión de ir al futbol de Costa Rica, actualmente el delantero mexicano Erick ‘El Cubo’ Torres la está rompiendo con la Asociación Deportiva Guanacasteca.

El futbolista de 30 años de edad ha vuelto a llamar la atención por sus anotaciones durante su primera temporada en el balompié centroamericano, en donde arribó después de estar un par de años en la segunda división de los Estados Unidos.

Los goles del ‘Cubo’ Torres en Costa Rica

Ahora en entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el ‘Cubo’ Torres revela lo que siente en este nuevo aire por el futbol tico.

“Llevábamos ocho goles, de líder de goleo va ‘Chuy’ Godínez, quien también es canterano de las Chivas, lleva 11, estamos a seis jornadas de que termine el torneo, me siento bien, con mucha confianza, en una etapa con mucha experiencia tras muchos vestidores importantes recorridos en mi carrera”, señaló.

El delantero que hace muchos años fue la sensación en Guadalajara y que también llegó a jugar en Cruz Azul afirma que próximamente la Primera División de Costa Rica será un buen trampolín para muchos jugadores de nuestro país.

“No tiene muchos reflectores y no es tan vista en México, pero es una liga muy atractiva, competitiva, estoy seguro así como lo dije cuando fui a la MLS en Estados Unidos, en un futuro le abrirá las puertas a muchos mexicanos y estarán interesados en venir a jugar acá”, apuntó.

Erick Torres ha participado en 15 partidos de liga, todos ellos como titular y sin salir de cambio, para aportar a que el Guanacasteca vaya en quinto lugar de la clasificación.

“Haciendo goles, que es lo que me toca a mí, teniendo minutos de juego, con esa continuidad que en mis otros equipos no la había podido conseguir y no la había tenido, yo sé que teniendo la confianza lo he demostrado en Houston Dynamo, en Chivas USA, en alguna etapa en Chivas, entregaba resultados”, reiteró.

Finalmente el ‘Cubo’ Torres habló de cómo fue su arriesgada salida del conjunto Las Vegas Lights de la USL para llegar al futbol tico, ya que inicialmente tuvo que pagar de su bolsillo un parte de su cláusula de rescisión

Sin embargo, una persona del club Guanacasteca lo terminó apoyando para saldar la deuda con su último club.

“El mes pasado el empresario Rodney Cortés pagó los 10 mil dólares que me hacía falta, ahora estoy más tranquilo, porque mi sueldo me queda libre, al inicio le dije a mi esposa de la situación, que no íbamos a recibir sueldo con la esperanza de que en diciembre las cosas iban a salir mejor”, relató.

