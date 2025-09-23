¿Traición? Canterano de Pumas asegura que hay una afición MEJOR que la Auriazul

Érik Lira ha rotó algunos corazones de aficionados de Pumas y se ha ganado unos más de los seguidores de Cruz Azul. El volante de la Máquina Celeste reveló en su canal de Youtube que la persona que le va al club de La Noria es más fiel que hay en el futbol mexicano, dejando a un lado el pasado en Universidad Nacional; equipo que lo vio nacer profesionalmente.

''Estamos muy fuertes nosotros, un equipazo. Cruz Azul para mí es el aficionado más leal, más fiel que hay. Fue muy jodido en algún tiempo como en 2010 a 2020. Cruz Azul perdió como tres, cuatro finales y muy jodido como aficionado. Pero, por eso para mí Cruz Azul es muy importante porque para perder la final tienes que llegar y ya llegar es hacer un muy buen torneo y desde que yo recuerdo, Cruz Azul siempre estuvo en el top 4 de la liga. Siempre en los primeros puestos, siempre peleando, perdieron la final, peleándolas, peleando títulos y eso es muy importante.’', comentó el volante en su primer episodio.

Tres equipos como futbolista profesional

A sus 25 años, el canterano del Club del Pedregal solo ha defendido tres camisetas como futbolista profesional; la de Pumas, la de los Rayos del Necaxa y la de Cruz Azul. De hecho, Lira estuvo en la prácticamente todas las divisiones inferiores de Universidad Nacional y también probó suerte en la sub-20 hidrocálida.

Después de sus buenas actuaciones como Rayo, Pumas lo repescó y se convirtió en un pilar del esquema auriazul gracias a su plurifuncionalidad y su dinámica en el campo de juego. Para 2022, Cruz Azul puso casi cuatro millones de euros por hacerse de sus servicios y desde ese entonces, Lira es jugador de la Máquina.

Crédito: Mexsport

Actualmente, el también defensor central está valuado en ocho y medio millones de euros según el portal especializado Transfermarkt (su valor más alto en su carrera) y espera llenarle el ojo a Javier Aguirre en busca de meterse a la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.