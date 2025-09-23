Nadie imaginaba que este mexicano llegaría tan lejos en la Premier League

Ricardo Guerrero es el mexicano que nadie imaginaba que llegaría tan lejos en la Premier League, donde Raúl Jiménez obtuvo un nuevo récord . El aficionado fue recibido con bombo y platillos por el Sunderland, equipo que compartió fotografías del nacido en el país azteca, quien viajó desde Guadalajara, Jalisco, para presenciar en partido de la jornada 5 ante Aston Villa.

Guerrero cumplió su sueño, pues comenzó a seguir al conjunto inglés desde hace 6 años, después de ver el documental “Sunderland Til I Die”. El aficionado fue bien recibido por el equipo, pues bajó a la cancha para tomarse fotografías con los futbolistas más destacados, como Simon Adingra, Arthur Masuaku y Eliezer Mayenda, junto a la Bandera Nacional, el símbolo de los triunfos mexicanos en el deporte .

@sunderlandafc Ricardo Guerrero es el mexicano que llegó tan lejos en la Premier League, ya que el aficionado tuvo la dicha de ser recibido como rey con el Sunderland

Ricardo presenció el partido en el Estadio de Luz, donde el Sunderland firmó un empate contra el Aston Villa. Actualmente, el equipo inglés se ubica en la séptima posición de la Tabla General de la Temporada 2025-2026 de la Premier League con 8 puntos, producto de 2 partidos ganados, 2 empatados y una derrota, nada mal para el club que recién acaba de ascender.

La conexión del equipo de la Premier League con México

Sunderland es el equipo de la Premier League de los mexicanos, pues lo que comenzó como una broma en X se hizo realidad. El fanatismo del club inició cuando una página de la red social incitó a los usuarios a apoyar un equipo europeo para la Temporada 2025-2026 y entre las propuestas ganó el conjunto inglés.

👋 ¡Vamos, Muchachos!



To celebrate our new Mexican support, Noah, Wilson and Habib take on the quickfire quiz 🇲🇽



Para celebrar a nuestros nuevos aficionados mexicanos, Noah, Wilson y Habib hacen el quiz rápid! 🇲🇽 pic.twitter.com/mmDPkyYo67 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 20, 2025

La primera victoria del Sunderland en su regreso a la Premier League generó miles de comentarios de aficionados mexicanos, hecho que fue visto por el equipo inglés y que provocó que comenzaran a subir contenido en español, entre ellas trivias y agradecimientos a hacia sus seguidores aztecas.

El fanatismo de los mexicanos provocó que las ventas de las playeras y souvenirs del equipo aumentaran hasta un 30 por ciento, según varios medios ingleses. Debido a lo anterior, Ricardo Guerrero fue recibido con gusto por parte del Sunderland y se prevé que más aficionados del país azteca hagan acto de presencia para apoyar a su nuevo equipo.