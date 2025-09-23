deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Nadie imaginaba que este mexicano llegaría tan lejos en la Premier League

Este fin de semana un equipo de la Premier League le dio la bienvenida a un mexicano, quien hizo su sueño realidad, pues se considera hincha del club inglés

Nadie imaginaba que este mexicano llegaría tan lejos en la Premier League
@sunderlandafc
Nadie imaginaba que este mexicano llegaría tan lejos en la Premier League
José Alejandro
Tendencia
Compartir

Ricardo Guerrero es el mexicano que nadie imaginaba que llegaría tan lejos en la Premier League, donde Raúl Jiménez obtuvo un nuevo récord . El aficionado fue recibido con bombo y platillos por el Sunderland, equipo que compartió fotografías del nacido en el país azteca, quien viajó desde Guadalajara, Jalisco, para presenciar en partido de la jornada 5 ante Aston Villa.

Guerrero cumplió su sueño, pues comenzó a seguir al conjunto inglés desde hace 6 años, después de ver el documental “Sunderland Til I Die”. El aficionado fue bien recibido por el equipo, pues bajó a la cancha para tomarse fotografías con los futbolistas más destacados, como Simon Adingra, Arthur Masuaku y Eliezer Mayenda, junto a la Bandera Nacional, el símbolo de los triunfos mexicanos en el deporte .

Mexicano Premier League
@sunderlandafc
Ricardo Guerrero es el mexicano que llegó tan lejos en la Premier League, ya que el aficionado tuvo la dicha de ser recibido como rey con el Sunderland

Ricardo presenció el partido en el Estadio de Luz, donde el Sunderland firmó un empate contra el Aston Villa. Actualmente, el equipo inglés se ubica en la séptima posición de la Tabla General de la Temporada 2025-2026 de la Premier League con 8 puntos, producto de 2 partidos ganados, 2 empatados y una derrota, nada mal para el club que recién acaba de ascender.

TE PUEDE INTERESAR:

La conexión del equipo de la Premier League con México

Sunderland es el equipo de la Premier League de los mexicanos, pues lo que comenzó como una broma en X se hizo realidad. El fanatismo del club inició cuando una página de la red social incitó a los usuarios a apoyar un equipo europeo para la Temporada 2025-2026 y entre las propuestas ganó el conjunto inglés.

La primera victoria del Sunderland en su regreso a la Premier League generó miles de comentarios de aficionados mexicanos, hecho que fue visto por el equipo inglés y que provocó que comenzaran a subir contenido en español, entre ellas trivias y agradecimientos a hacia sus seguidores aztecas.

El fanatismo de los mexicanos provocó que las ventas de las playeras y souvenirs del equipo aumentaran hasta un 30 por ciento, según varios medios ingleses. Debido a lo anterior, Ricardo Guerrero fue recibido con gusto por parte del Sunderland y se prevé que más aficionados del país azteca hagan acto de presencia para apoyar a su nuevo equipo.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×