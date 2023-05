Sólo son rumores, pero quiero que se haga realidad: Erik Lira y su sueño de ir a Europa

La Máquina de Cruz Azul busca el fin de semana sumar tres puntos en la última jornada de la fase regular y tener la localia en la reclasificación, y aunque por ahora se concentra en el Clausura 2023, Erik Lira no le dice adiós al sueño de ir pronto al fútbol europeo, un rumor qué espera se haga realidad.

“Es un sueño, es un objetivo, primero uno de mis primeros objetivos era consolidarme en primera división, tengo 22 años, ya voy a más de 100 partidos en primera división y estoy consolidado, ya puedo pensar en otro tipo de cosas, pero como digo es un rumor. Yo estoy trabajando para que una realidad”, mencionó Erik Lira en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Erik Lira quiere ir a Selección Mexicana

Pero además de Europa, Erik tiene otra “espinita clavada” en el orgullo, el tema Selección Mexicana luego de no ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y no ser considerado por Diego Cocca en sus primeras convocatorias. No obstante, el exjugador de Pumas considera que será un proceso largo, en el que tiene que poner todo de sí para poder lograrlo.

“El proceso de largo, vienen muchos torneos, muchas convocatorias, lo importante es estar bien en el club y que a todos nos vaya bien, creo que lo individual va a llegar, sólo voy a seguir trabajando en lo que me toca trabajar, voy a seguir preparándome para cuando llegue la oportunidad no desaprovecharla”.

Por ahora Europa y la Selección Nacional y tendrán que esperar, el sábado 29 de abril reciben a Santos Laguna en la última jornada, y jugarán la reclasificación para aspirar a superar los Cuartos de Final, instancia donde se han quedado las últimas dos campañas.

