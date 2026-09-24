Erling Haaland, futbolista, 26 años: “Comer alimentos de calidad, lo más locales posible, es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero, ¿cuál carne? ¿La que compras en la comida rápida? ¿O de la vaca que está pastando ahí?”

Erling Haaland se ha convertido en uno de los mejores delanteros de la actualidad y, además, en un portento físico que lo ha convertido en el “Androide” del futbol, mote que se ganó gracias a la musculatura que tiene, misma que ha sido fundamental en este proceso dentro del profesionalismo.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Y es que, con apenas 26 años de edad, Erling Haaland se ha convertido en uno de los delanteros más eficaces de todos los tiempos. Parte de lo anterior deriva de la increíble dieta alimenticia que tiene, misma que no solo incluye un gasto de 6,000 calorías, sino la inclusión de alimentos que pocas veces se aprecian.

¿Cuál es la dieta alimenticia de Erling Haaland?

Fue durante un documental del año 2022 en donde Erling Haaland aseguró que cuidar su cuerpo es parte fundamental del proceso que ha vivido en el mundo profesional. De hecho, el portal Men's Health menciona que su dieta incluye un gasto calórico de alrededor de 6,000 calorías.

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Esta cantidad es casi el triple de la que normalmente consume una persona promedio al día, aunque va de acuerdo a lo ocurre con los atletas profesionales. Es precisamente en esta en donde el jugador del Manchester City hace uso de alimentos como la carne, la cual ha sido criticada durante mucho tiempo.

La dieta de Erling Haaland incluye carne, corazón de vaca, filetes, miel cruda, hígados, espárragos, lubina, arroz frito con huevo y leche cruda. De hecho, en el documental soltó una declaración que ha quedado guardada por lo importante que es: “Comer alimentos de calidad y lo más locales posible es importante. La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne de compras o la de la vaca local que come pasto?”.

¿Erling Haaland enfrentará a Cristiano Ronaldo este fin de semana?

La respuesta es sí. Noruega y Portugal se verán las caras este domingo 27 de septiembre como parte de la Jornada 2 de la UEFA Nations League, en un duelo que comenzará a las 12:45 horas y que enfrentará a dos jugadores cuya relación con el gol es espectacular.