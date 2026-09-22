Erling Haaland, futbolista, 26 años: “Creo que debes mantenerte en movimiento. Ir a caminar, andar en bici, jugar golf. Lo que sea que hagas, tienes que mantenerte activo. No importa quién seas, necesitas mover tu cuerpo”

Una de las razones por las cuales Erling Haaland se ha vuelto un futbolista ideal y considerado uno de los mejores de la actualidad deriva de la forma en cómo el noruego se cuida tanto dentro como fuera de la cancha, y esto forma parte de la forma en cómo ha creado distintos hábitos diarios.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

Uno de ellos, vale mencionar, tiene que ver con tener una rutina en donde mantenga una constante activación física más allá del entrenamiento que hace con el Manchester City. De hecho, Erling Haaland lanzó una declaración que, de inmediato, generó un eco importante entre sus seguidores.

¿Qué dijo Erling Haaland sobre la importancia de mantenerse en movimiento?

Fue a través de un video compartido en su cuenta oficial de YouTube que Erling Haaland habló de los secretos que un futbolista tiene para brillar en la élite. El video se compartió hace diez meses; sin embargo, su valía sigue siendo considerando importante hasta nuestros días.

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Vale decir que Erling Haaland cuenta con una disciplina espectacular que lo ha hecho uno de los mejores delanteros del momento. Por tal motivo, considera que “mover el cuerpo” día a día hace que el estímulo sea grande, lo cual permite que la evolución, a su vez, sea constante.

“Creo firmemente que debes mantenerte en movimiento. Desde ir a caminar hasta ir en bici o jugar golf. Lo que sea que hagas, es importante que tienes que mantenerte activo. No importa quien seas, necesitas mover tu cuerpo”, explicó el jugador de 26 años de edad.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland con el Manchester City?

Luego de brillar con el Borussia Dortmund de la Bundesliga, Erling Haaland llegó al Manchester City de Inglaterra en julio del 2022 a cambio de 60 millones de euros. Desde aquel momento a la fecha, vale decir que el noruego registra 169 goles y 30 asistencias en 205 duelos disputados.