Errol Spence y Terence Crawford se vieron las caras en la primera conferencia de prensa

La pelea más atractiva del verano Errol Spence ante Terence Crawford, tuvo este martes su primera rueda de prensa, en la que surgieron interesantes declaraciones, pero que coincidieron en lo grande que será la batalla por el indiscutido de peso welter en la Arena T-Mobile de Las Vegas el 29 de julio.

Notablemente emocionados por esta reyerta y por la comparativa con grandes duelos como Sugar Ray Leonard vs. Thomas Hearns, Pernell Whitaker vs. Julio César Chávez y Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, los protagonistas dieron sus impresiones del combate.

Errol Spence, desafiante ante Terence Crawford

El campeón de peso welter por el CMB, OMB y FIB, expone sus tres coronas, aspirando a tener el de la AMB en su cintura. El pugilista recalcó lo grande que será el duelo y que pondrá al ganador como el mejor libra por libra del mundo.

“Nosotros simplemente teníamos que levantar el teléfono y hablar de esto, y ahora finalmente sucederá. Esto no solo demostrará quién es el mejor del peso welter, sino que comprobará quién es el mejor del mundo. Mi mentalidad es salir a darlo todo y no va a cambiar”, afirmó Spence.

Spence acotó que su rival tiene talento, pero no dudó en que saldrá con la mano en alto de forma dominante, pues es mejor física y mentalmente.

“Terence es un gran boxeador, y yo volveré a quebrarle la voluntad a otro boxeador más. Voy a dominar y prevalecer tanto mental como físicamente”.

“Le voy a patear el trasero y será de forma dominante. Me tomará algunos rounds, ya que (Crawford) es un tipo resistente, pero todos se desarman. Nosotros lo desarmaremos”.

Esther Lin/SHOWTIME Los Angeles Errol Spence Jr vs Terrence Crawford Press Conference

Terence Crawford, convencido de la magnitud de la pelea y de su victoria

“Todos ustedes serán testigos de la grandeza. Nosotros medimos a la grandeza por épocas, y el 29 de julio yo les demostraré a todos por qué ésta es la época de Terence Crawford.

“Estoy tan entusiasmado por el hecho de que los dos estemos acá hoy, y de que hayamos logrado que esta pelea se haga realidad. Estoy entusiasmado por los aficionados. Les tengo un regalito listo a todos y cada uno de ustedes. Sin los aficionados, nosotros no existiríamos.

“(Spence) se denomina a sí mismo como el pez gordo pero, ¿qué sucede cuando sacas al pez del agua? Lo sofocas.

“Ganar esta pelea me consagrará como el mejor peleador de esta época. Ningún hombre ha logrado ser campeón indiscutido en dos pesos distintos. Eso me solidificaría como el mejor peleador de esta época.

“Voy a despedazarlo y se los daré de comer a todos aquellos que estén aquí y coman pescado, con papas como guarnición. De este lado no fumamos, acá vamos de cacería en busca del filete de pescado.

“La gente dirá que Bud Crawford es especial tras esta pelea, se los aseguro. (Spence) me dará el respeto después de que yo le patee el trasero en esta pelea”, acotó el peleador en la rueda de prensa.