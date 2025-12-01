Las decisiones que condenaron a Chicharito en Chivas

En la eliminación de Chivas del Apertura 2025 , un nombre sobresalió por las razones equivocadas: Javier “Chicharito” Hernández. Dos malas decisiones, nacidas de la falta de ritmo, la presión y un exceso de confianza, terminaron por definir su despedida del Rebaño Sagrado. El ídolo rojiblanco tuvo en sus pies el pase a Semifinales, pero la historia terminó en un error que todavía duele en Guadalajara.

1. Pedir cobrar un penal sin ritmo ni confianza

La primera mala decisión de Chicharito fue asumir una responsabilidad que, dada su situación deportiva, no le correspondía. Con apenas 5 partidos y 113 minutos en todo el torneo, Javier Hernández no contaba ni con el ritmo ni con la confianza necesaria para un cobro de ese calibre. Sin embargo, al minuto 85’, pidió el balón en un momento en el que al menos tres cobradores naturales estaban disponibles.

La presión del nombre, el peso histórico y el respeto del vestidor hicieron que Alan Pulido, encargado natural, cediera la pelota. Pero esa elección —más emocional que futbolística— terminó por convertirse en un punto de quiebre. La decisión de Chicharito fue más un gesto de nostalgia que un acto estratégico, y esa falta de autocrítica lo puso en el centro de la tormenta.

2. Dominar el balón antes de tirar: soberbia y desconcentración

La segunda mala decisión fue todavía más simbólica: dominar el balón antes de ejecutar el penal. Ese gesto, innecesario y mal ejecutado, se interpretó como una muestra de soberbia, pero sobre todo, provocó una pérdida de enfoque en un instante donde cada detalle marca la diferencia.

Ese intento de proyectar seguridad fue todo lo contrario: un reflejo de desconexión con la realidad del partido. Chicharito acomodó el balón, dio un respiro profundo, y su disparo terminó en las gradas. No sólo voló el penal: voló también la esperanza de Chivas, su pase a Semifinales y, probablemente, la última oportunidad de Hernández de reivindicarse con el club que lo vio nacer.

Con rumores que indican que no seguirá en Guadalajara, su regreso termina envuelto en un desenlace doloroso. Dos decisiones marcaron su final: pedir un penal que no debía cobrar y adornarlo con un gesto que lo sacó del partido. Una despedida inesperada… y amarga.