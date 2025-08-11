Es Argentino, pertenece al Real Madrid y vale 70 Milllnes de Euros

La estrella del Como en la Serie A de Italia podría salir este mercado de transferencias luego de una gran temporada, Nico Paz, mediocampista argentino de 20 años que aun pertenece al Real Madrid en un 50%, podría dejar hasta 35 millones de euros de ganancias al conjunto “Merengue”.

Xabi Alonso pudo ejecutar la cláusula de recompra al cuadro italiano, sin embargo, el entrenador del Madrid no le encontró sitio en su plantel y ahora podría llegar a uno de los grandes de la Premier League, luego de que el Como le pusiera precio de venta en 70 millones de euros.

La gran temporada de Nico Paz con el Como

Después de haber alcanzado la Serie A por primera vez en su historia, nadie imaginaba que el Como se mantendría en la lucha hasta el final para evitar el descenso. Sin embargo, la efectiva dirección de Cesc Fábregas, quien implementó un estilo de juego posicional cada vez más común en Italia, brindó un respiro a los aficionados, logrando mantener la calma durante varias jornadas antes del cierre de la temporada. Además, Nico Paz destacó con gran intensidad.

El joven Nico Paz, de 20 años, participó en treinta y cinco encuentros con el Como en diversas competiciones la temporada anterior. En total, acumuló más de 2600 minutos en el campo, durante los cuales consiguió marcar seis goles y proporcionó ocho asistencias.

Equipos como el Chelsea y el Arsenal en la Premier League han puesto los ojos en la joven promesa de Argentina, sin embargo, tendrán que desembolsar 70 millones para poder completar transferencia al Como de la Serie A de Italia en los últimos días de la ventana de mercado.

