El equipo de la MLS que le ayudaría al América para deshacerse de uno de sus tristes fichajes

Javairô Dilrosun ya no tiene lugar en el América y el conjunto de Coapa le está buscando un equipo de manera inmediato para poderse deshacer del futbolista y todo indica que su futuro está en la MLS con el Colorado Rapids, pues el neerlandés ya sabe lo que es jugar en dicha liga después de que reforzó al LAFC para el Mundial de Clubes y posteriormente se quedó algunos juegos y hasta era considerado para quedarse.

El atacante llegó al América después de su primer título y pintaba muy bien en los encuentros iniciales a tal grado que ayudó al equipo cuando Alejandro Zendejas no pasaba por un buen nivel, pero después de algunos juegos destacados empezó a bajar su nivel y fue relegado a la banco.

@javairo_dilsorun Javairô Dilrosun fue uno de los peores jugadores de América en el semestre

Javairô Dilrosun jamás logró adaptarse al pedido de Jardine

André Jardine, entrenador del América, intentó darle lugar en diferentes posiciones del campo a Javairô Dilrosun, pues conocía su capacidad y su velocidad, pero el europeo jamás logró llenarle el ojo y hasta se mencionó que no quería aprender a hablar español y eso le afectó mucho para la comunicación con sus compañeros.

Javairô Dilrosun jugó con el América 52 partidos, en los que se hizo presente en tres ocasiones en el marcador y puso ocho asistencias para que sus compañeros anotaran. También militó en equipos como la sub23 del Manchester City, el ya mencionado LAFC y el Feyenoord que fue en el club donde más explotó sus capacidades.

Javairô Dilrosun se podría quedar a jugar en la Liga MX

Javairô Dilrosun no solamente le interesa al Colorado Rapids, pues los Xolos de Tijuana, el Querétaro y hasta el Santos Laguna se ha dicho que han preguntado por el futbolista, pero aún no define dónde jugará el proximo semestre mientras el América decide si lo vende o lo da a préstamo.

El neerlandés sabe que es muy complicado que tenga minutos, tras la contratación del francés Allan Saint-Maximin, quien se espera que esté listo para tener minutos contra los Tigres el próximo fin de semana.